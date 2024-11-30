Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

100 Tahun AA Navis: Rayakan Warisan Sastra dan Pemikiran Bangsa

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |16:03 WIB
100 Tahun AA Navis: Rayakan Warisan Sastra dan Pemikiran Bangsa
Peringatan 100 Tahun A.A Navis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) menggelar seminar nasional dan peluncuran buku Seratus Tahun A.A. Navis: Kajian Kritis, Pemikiran, dan Visi Budaya di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Kamis (28/11/2024). Kegiatan ini sekaligus menjadi puncak dari rangkaian peringatan 100 Tahun A.A. Navis

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, E. Aminudin Aziz, menyampaikan pihaknya menyaksikan semarak dan komitmen dari semua pihak untuk merayakan hari penting terkait dengan kesastraan Indonesia yang diwakili oleh karya-karya A. A. Navis.”

Karya sastra, menurut Aminudin, bukan hanya tentang menulis, melainkan juga refleksi atas masalah dan peradaban bangsa. Untuk itu, agenda pengembangan sastra melalui Kemendikdasmen telah memasuki babak baru yang dibuktikan dengan terobosan program-program yang telah dan akan dicanangkan. Salah satunya ialah program Residensi Sastrawan yang akan dilaksanakan mulai tahun 2025.

Residensi Sastrawan adalah program yang mempertemukan sastrawan-sastrawan Indonesia agar dapat bermitra dengan para sastrawan di luar negeri yang sudah memiliki reputasi baik. “Oleh karena itu, saya berharap para sastrawan yang aktif menulis agar memanfaatkan peluang ini dengan sebaik mungkin,” ucap Aminudin.

Ketua Harian Komisi Indonesia untuk UNESCO, Itje Chodidjah, memandang perayaan ini sebagai wujud penghormatan bagi seorang tokoh besar sastra Indonesia, yang tidak hanya memberi warna pada dunia sastra tanah air, tetapi juga mendapat pengakuan Internasional melalui penetapan hari lahirnya sebagai perayaan oleh UNESCO.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/624/3165758/abdul_muti-GLag_large.jpg
Tes Kemampuan Akademik Digelar November 2025, Bisa Jadi Penentu Pendidikan di Jenjang Selanjutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/624/3113182/mendikdasmen-FM2Q_large.jpg
Anggaran Kemendikdasmen Kena Pangkas Rp8 Triliun, Gaji Guru Honorer Tetap Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/624/3111562/ijazah-l7Yk_large.jpg
Ijazah Elektronik dan Cetak Mandiri untuk Sekolah Diterapkan Mulai 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/624/3109099/abdul_muti-vbj8_large.jpg
Fenomena Anak Kecanduan Gadget, Mendikdasmen: Bahaya dan Perlu Pengawasan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/624/3105438/mendikdasmen-ihSI_large.png
Ingat! Siswa Tak Libur Sekolah, Ini Penjelasan Mendikdasmen soal Skema Pembelajaran di Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/624/3105347/mendikdasmen-yPX5_large.png
Mendikdasmen: Bukan Libur Sekolah saat Bulan Puasa tapi Pembelajaran di Ramadhan 
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement