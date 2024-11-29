Wawancara Khusus Mendikdasmen: Prabowo Tekankan Matematika Diajarkan sejak TK

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengungkap Pemerintahaan Prabowo Subianto mempunyai program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Sejalan dengan itu, ia juga mengunkap Prabowo menekankan pembelajaran matematika yang dimulai sejak taman kanak-kanak (TK).

"Ini yang juga jadi prioritas kami dan termasuk pak Prabowo menekankan matematika mulai diajarkan sejak TK dan pendidikan SD di tahun awal, paling engga kelas 1-4 harus mendapatkan perhatian serius untuk literasi, numerasi," kata Abdul Mu'ti dalam wawancara dengan Okezone, dikutip Jumat (29/11/2024).

Program ini dikenal dengan program wajib belajar 13 tahun yang dimulai sejak masa pra-sekolah. Lebih lanjut, Mu'ti menjelaskan bahwa hal ini dilakukan sebagai modal untuk pengembangan keilmuan, science dan teknologi di Indonesia.

"Ini yang memang menjadi pondasi untuk pengembangan keilmuan lain seperti science teknologi, ini kan pondasinya ada pada literasi, numerasi dan juga mungkin sosialiasi dalam pengertian sosialiasi membangun kepribadiaan anak-anak kita," jelas dia.

Ia juga menekankan bahwa pembelajaran matematika pada tingkat TK bukanlah matematika konvensional yang mengajarkan rumus. Apa yang ditanamkan kepada anak-anak berkaitan dengan pengenalan matematika lewat diasahnya logika.