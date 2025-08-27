Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Tes Kemampuan Akademik Digelar November 2025, Bisa Jadi Penentu Pendidikan di Jenjang Selanjutnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 27 Agustus 2025 |14:26 WIB
Tes Kemampuan Akademik Digelar November 2025, Bisa Jadi Penentu Pendidikan di Jenjang Selanjutnya
JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bakal menggelar Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk siswa di tingkat SMA dan SMK. Tes ini akan diselenggarakan pada November 2025.

Hal itu diungkapkan Mendikbudristek, Abdul Mu'ti. Dirinya juga menegaskan bahwa program itu telah disetujui Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk SMK dan SMA tahun ini bulan November nanti kita akan mulai menyelenggarakan tes kemampuan akademik dan ini sudah mendapatkan persetujuan bapak Presiden dan sudah kami siapkan," ucap Mendikbudristek Abdul Mu'ti dalam Rapat Kerja Bersama Komisi X dan Mendikbudristek, dikutip Rabu (27/8/2025).

Dirinya menjelaskan penyelenggaraan TKA berbeda dari tahun sebelumnya. Kini tes itu bersifat sukarela sehingga tidak semua siswa wajib mengikuti.

"Hanya memang berbeda dengan tahun sebelumnya, tes kemampuan akademik ini sifatnya sukarela, jadi yang mau ikut silakan, yang tidak ikut tidak apa," jelas dia.

 

