Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Syarat dan Cara Klaim Beasiswa bagi Anak Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Meninggal Dunia

Pathola Riez Toekan , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |21:05 WIB
Syarat dan Cara Klaim Beasiswa bagi Anak Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Meninggal Dunia
Syarat dan Cara Klaim Beasiswa bagi Anak Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Meninggal Dunia
A
A
A

JAKARTA – Syarat dan cara klaim beasiswa bagi anak peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia. Anak peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mengklaim beasiswa pendidikan jika orang tuanya mengalami kecelakaan dalam kerja atau jika orang tuanya meninggal dunia.
Manfaat beasiswa ini merupakan keseriusan pemerintah dalam kesejahteraan keluarga pekerja dengan tujuan agar anak dari peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak putus sekolah apabila orang tua peserta meninggal dan kehilangan penghasilan. Beasiswa ini merupakan manfaat dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan.
Manfaat beasiswa pendidikan anak diberikan pada anak peserta program JKK dan JKM jika:
1.      Meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja
2.      Mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau PAK (Penyakit Akibat Kerja)
3.      Meninggal dunia akibat kecelakaan kerja
Syarat anak yang berhak mendapatkan beasiswa pendidikan JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan:
1.      Belum bekerja
2.      Belum menikah
3.      Anak usia sekolah
4.      Diberikan untuk dua orang anak secara berkala
5.      Usianya belum mencapai 23 tahun

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/65/3183691/beasiswa-5DJx_large.jpg
5 Beasiswa Luar Negeri yang Masih Dibuka pada November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/65/3179188/beasiswa-pAI3_large.jpg
Jadwal, Syarat dan Cara Daftar Beasiswa Penyelesaian Studi Doktor Dalam Negeri 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/624/3157675/anak_sekolah-IVNC_large.jpg
Turunkan Angka Putus Sekolah, Tak Bisa Hanya Andalkan Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/65/3155997/beasiswa-TqgR_large.jpg
Apakah Ada Batasan Usia untuk Daftar Beasiswa LPDP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/624/3155691/beasiswa-YwqH_large.jpg
Daftar Kriteria yang Bisa Ikut Beasiswa Unggulan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/624/3154525/pacu_jalur-vahl_large.jpg
Dhika Pacu Jalur Dapat Beasiswa Pendidikan Rp20 Juta dan Gelar Duta Pariwisata
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement