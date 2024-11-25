Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Keris dari Seluruh Nusantara dan Mancanegara Mejeng di Museum Nasional

Pathola Riez Toekan , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |21:35 WIB
Keris dari Seluruh Nusantara dan Mancanegara Mejeng di Museum Nasional
JAKARTA Keris yang tersebar di seluruh nusantara dan mancanegara dipamerkan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta Pusat. Pameran digelar oleh Kementerian Kebudayaan bersama Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI).

Pameran ini diselenggarakan tepat pada momen penetapan keris Indonesia jadi warisan budaya takbenda (Intangible Cultural Heritage) oleh UNESCO pada 25 November. Pameran ini turut dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, bersama Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo.

“Saya sangat mengapresiasi agenda Pameran Pesona Keris Nusantara ini diselenggarakan oleh Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia sebagai kolaborasi dalam rangka untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya keris sebagai warisan budaya dan memperkenalkan keris pada generasi muda melalui program edukasi, literasi, dan pameran,” tutur Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dalam sambutannya, Senin (25/11/2024).

Dalam kata sambutannya, Fadli Zon mengatakan bahwa keberadaan keris bukan hanya ada di pulau Jawa, namun keberadaannya telah menyebar ke seluruh nusantara, seperti Bali, Lombok, Sulawesi, dan Kalimantan.

“keris bukan hanya di daerah tertentu, bukan hanya di Pulau Jawa saja, meskipun keris lahir dari Jawa, tapi menyebar ke seluruh Nusantara, ke Jawa, dari Jawa ke Bali, Lombok, Sulawesi, Kalimantan,” ungkap Fadli Zon.

Selain di nusantara, Menteri Kebudayaan juga menyatakan bahwa keris telah tersebar ke beberapa negara, seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, dan Filipina.

