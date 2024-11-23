Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Marselino Ferdinan SMA di Mana? Ini Riwayat Pendidikannya yang Lulus Cuma Masuk 2 Kali Selama 3 Tahun

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |18:26 WIB
Marselino Ferdinan SMA di Mana? Ini Riwayat Pendidikannya yang Lulus Cuma Masuk 2 Kali Selama 3 Tahun
Riwayat Pendidikan Marselino Ferdinan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Marselino Ferdinan SMA dimana? Ini pendidikan Lino yang lulus SMA cuma masuk 2 kali selama 3 tahun SMA.

Pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan belum lama ini membuat heboh pecinta sepakbola tanah air berkat penampilan luar biasanya di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi.

Pada laga yang digelar Selasa (19/11/2024) malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, pemain Oxford United ini sukses mencetak 2 gol untuk kemenangan Timnas Indonesia. Berkat kemenangan 2-0 ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil di Piala Dunia 2026.

Perlu diingat, Marselino Ferdinan saat ini masih berusia 20 tahun. Namun di usianya yang masih sangat muda, ia telah mencatatkan 29 caps bersama Timnas Indonesia senior dengan torehan 5 gol.

Dirinya pun tercatat pernah membela salah satu tim besar di Liga Indonesia, yakni Persebaya Surabaya. Setelah itu, dirinya mulai abroad ke Liga Belgia untuk membela KMSK Deinze. Dan kini, Lino resmi berseragam Oxford United sejak musim panas lalu.

Meski telah menjadi pemain sepakbola profesional sejak usia sangat muda, Marselino tetap tidak melupakan pendidikannya hingga setidaknya lulus SMA. Menariknya, pemain yang berposisi gelandang serang ini lulus SMA hanya dengan masuk ke sekolah sebanyak 2 kali saja dalam 3 tahun.

Dihimpun dari berbagai sumber, Marselino Ferdinan bersekolah di salah satu SD di Surabaya. Pada saat ini pula ia mulai menimba ilmu di SSB Real Madrid di Sidoarjo.

Setelah lulus SD, Marselino Ferdinan kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Surabaya. Pada saat di bangku SMP ini, ia juga memulai karirnya di tim profesional dengan membela tim muda Persebaya Surabaya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita edukasi lainnya
