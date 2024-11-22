Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Perbandingan Pendidikan Cagub Jakarta Ridwan Kamil dengan Pramono Anung, Ternyata Sama-sama Lulusan ITB

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |00:47 WIB
Latar Pendidikan Ridwan Kamil vs Pramono Anung (Foto: Okezone)
JAKARTA - Perbandingan riwayat pendidikan Cagub Jakarta, Ridwan Kamil dan Pramono Anung ternyata sama-sama lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta hanya tinggal menghitung hari. Para calon gubernur (Cagub) pun tengah menanti siapa yang akan terpilih untuk memimpin Jakarta lima tahun kedepan.

Berdasarkan survei Indopolling yang dirilis seminggu sebelum hari pemilihan, pasangan Pramono Anung-Rano Karno bersaing ketat dengan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

Pasangan nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno menjadi yang teratas di survei Indopolling dengan elektabilitas mencapai 48,4%. Diikuti pasangan nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono degan elektabilitas di angka 38,4%. Sedangkan itu, pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana hanya mengantongi elektabilitas 4,0%.

Jika menilik survei tersebut, maka besar kemungkinan Pilgub Jakarta akan berlangsung dalam dua putaran dengan Pramono Anung vs Ridwan Kamil yang terjadi di putaran kedua.

Hal ini cukup menarik karena kedua Cagub Jakarta ni memiliki latar belakang pendidikan dari almamater yang sama, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB).

Halaman:
1 2
