Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Perbandingan Pendidikan Andika Perkasa dengan Ahmad Luthfi, 2 Jenderal yang Maju Pilgub Jateng 2024

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |22:35 WIB
Perbandingan Pendidikan Andika Perkasa dengan Ahmad Luthfi, 2 Jenderal yang Maju Pilgub Jateng 2024
Latar Pendidikan Andika Prakasa vs Ahmad Luthfi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Perbandingan pendidikan Andika Perkasa dengan Ahmad Luthfi, 2 Jenderal yang maju Pilgub Jateng 2024.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi mengusung Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Dengan pengalaman panjang di dunia militer, Jenderal Andika diharapkan membawa kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada pembangunan daerah.

Ia akan berpasangan dengan Hendrar Prihadi, mantan Wali Kota Semarang yang dikenal dengan berbagai program pembangunan kota yang sukses, khususnya dalam bidang infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kombinasi keduanya diharapkan mampu menghadirkan perpaduan antara stabilitas dan pembangunan yang berkelanjutan di Jawa Tengah.

Di sisi lain, Koalisi Indonesia Maju (KIM) mencalonkan pasangan yang tak kalah menarik, yakni mantan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang berpengalaman dalam bidang penegakan hukum dan menjaga keamanan, serta Taj Yasin Maimoen, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang sudah dikenal luas dalam dunia pemerintahan dan pembangunan daerah.

Taj Yasin, yang juga merupakan kader dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), memiliki koneksi yang kuat dengan basis pemilih religius di Jawa Tengah, sementara Ahmad Luthfi membawa kredibilitas dalam menjaga ketertiban sosial.

Dalam membandingkan kedua pasangan calon, salah satu aspek yang menjadi perhatian publik adalah latar belakang pendidikan mereka, yang mencerminkan kompetensi dan visi kepemimpinan masing-masing.

Berikut perbandingan pendidikan Andika Perkasa dengan Ahmad Luthfi yang dirangkum Okezone, Kamis (21/11/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186391/riwayat_pendidikan-kH7E_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Fiki Naki, Youtuber yang Resmi Menikahi Tinandrose
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186383/riwayat_pendidikan-ACOi_large.jpg
Riwayat Pendidikan Insanul Fahmi, Pengusaha Muda yang Dilaporkan Istri Sah karena Selingkuh dengan Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/65/3185802/riwayat_pendidikan-rcTb_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Patrick Walujo yang Putuskan Mundur dari CEO GOTO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/65/3185617/riwayat_pendidikan-Red2_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Mentereng Hans Patuwo, CEO Baru GOTO Pengganti Patrick Walujo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/65/3185260/ira_puspita-N5bG_large.jpg
Riwayat Pendidikan Ira Puspitadewi, Eks Dirut ASDP yang Divonis 4,5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771/riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement