Perbandingan Pendidikan Andika Perkasa dengan Ahmad Luthfi, 2 Jenderal yang Maju Pilgub Jateng 2024

JAKARTA – Perbandingan pendidikan Andika Perkasa dengan Ahmad Luthfi, 2 Jenderal yang maju Pilgub Jateng 2024.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi mengusung Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Dengan pengalaman panjang di dunia militer, Jenderal Andika diharapkan membawa kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada pembangunan daerah.

Ia akan berpasangan dengan Hendrar Prihadi, mantan Wali Kota Semarang yang dikenal dengan berbagai program pembangunan kota yang sukses, khususnya dalam bidang infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kombinasi keduanya diharapkan mampu menghadirkan perpaduan antara stabilitas dan pembangunan yang berkelanjutan di Jawa Tengah.

Di sisi lain, Koalisi Indonesia Maju (KIM) mencalonkan pasangan yang tak kalah menarik, yakni mantan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang berpengalaman dalam bidang penegakan hukum dan menjaga keamanan, serta Taj Yasin Maimoen, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang sudah dikenal luas dalam dunia pemerintahan dan pembangunan daerah.

Taj Yasin, yang juga merupakan kader dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), memiliki koneksi yang kuat dengan basis pemilih religius di Jawa Tengah, sementara Ahmad Luthfi membawa kredibilitas dalam menjaga ketertiban sosial.

Dalam membandingkan kedua pasangan calon, salah satu aspek yang menjadi perhatian publik adalah latar belakang pendidikan mereka, yang mencerminkan kompetensi dan visi kepemimpinan masing-masing.

Berikut perbandingan pendidikan Andika Perkasa dengan Ahmad Luthfi yang dirangkum Okezone, Kamis (21/11/2024).