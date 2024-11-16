Mahasiswa RI Kenalkan Keunikan Budaya Indonesia di Inggris

INGGRIS — Mahasiswa Indonesia mengenalkan keunikan budaya RI di Inggris. Mahasiswa yang mengikuti program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) di Leeds UK ini mengadakan sebuah pameran bertajuk "Hompimpa: Harmony Among People of Nusantara".

Mengusung tema keharmonisan masyarakat nusantara, acara ini menghadirkan pengalaman budaya yang interaktif dan beragam, dari pakaian tradisional hingga musik khas Indonesia.

Pameran ini merupakan bagian dari misi IISMA untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia melalui berbagai kegiatan yang menginspirasi. Salah satu upaya IISMA adalah melalui tantangan Culturise, di mana para awardee didorong untuk aktif mengembangkan kreativitas dalam mempromosikan budaya Indonesia selama masa studi mereka di luar negeri. Pameran "Hompimpa" menjadi bukti nyata bagaimana awardee IISMA Leeds UK berhasil mengimplementasikan tantangan ini dengan gemilang.

Dalam pameran tersebut, sejumlah stan menarik memberikan pengalaman budaya yang mendalam bagi para pengunjung. Di stan “Clothes Try On", pengunjung dapat mencoba dan melihat keberagaman pakaian tradisional nusantara, seperti kain batik, kebaya dan aksesoris sortali.

“Batik membuat saya merasa fashionable dan saya merasa nyaman menggunakannya,” ungkap seorang mahasiswa internasional asal Swiss, Elie, Sabtu (16/11/2024).

Ada pula stan “Traditional Games” yang menghadirkan permainan tradisional seperti Congklak, Gaplek, Gangsing Kayu, dan Bola Bekel, membangkitkan nilai-nilai budaya nusantara. Pengunjung yang tertarik dengan musik tradisional dapat mengunjungi stan “Music Booth”, di mana mereka bisa melihat dan memainkan Angklung dan Gamelan.

Stan “Batik-ing” yang bertujuan untuk memperkenalkan makna dari beberapa pola batik Indonesia dan menawarkan pengalaman membatik secara langsung.