HOME EDUKASI KAMPUS

Ketua MWA UI: Gelar Doktor Bahlil Tak Ditangguhkan tapi Yudisium

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |20:07 WIB
Ketua MWA UI: Gelar Doktor Bahlil Tak Ditangguhkan tapi Yudisium
MWA UI soal Gelar S3 Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) buka suara soal penangguhan gelar doktor Menteri Bahlil Lahadalia belakangan ini. MWA UI meluruskan, yang ditangguhkan adalah pelaksanaan yudisium, sehingga gelar doktor Menteri Energi Sumber Daya Mineral tersebut menyesuikan jadwal yudisium.

“Itu yang terjadi ujian promosi pertengahan Oktober (maka) tidak bisa Yudisiumnya November itu harus dihitung dulu. Ya penangguhan yudisium, promosinya yang sudah ya tidak bisa serta merta itu harus ditangguhkan (doktornya), itu yudisiumnya (yang ditangguhkan),” ujar Ketua MWA UI Yahya Staquf di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Ketua PBNU ini mengatakan, terkait isu akademik Menteri Bahlil hanya masalah waktunya saja. Sehingga Yudisium yang akan dilaksanakan November 2024 ditangguhkan hingga genap empat semester penuh.

 

“Batas semester 4 penuh itu disampaikan karena peraturan menurut peraturan rektor No 26 tahun 2022 itu harus empat semester, ya harus menunggu seluruh masa studi itu berlalu,” ujarnya

