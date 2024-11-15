Berapa Biaya Kuliah S3 Bahlil di UI? Ternyata Segini Biayanya

JAKARTA - Berapa biaya kuliah S3 Bahlil di UI? Ternyata segini biayanya. Perjalanan studi Bahlil di Universitas Indonesia (UI) kini menarik perhatian banyak orang, terutama setelah diketahui bahwa biaya yang ia keluarkan untuk mendapatkan gelar Doktor di bidang Kajian Stratejik Global tidak sedikit.

Lantas berapa biaya kuliah S3 Bahlil di UI?

Biaya kuliah di Universitas Indonesia untuk program S3 bervariasi, tergantung pada program studi yang dipilih oleh mahasiswa. Untuk program doktoral, biaya kuliah dapat berkisar antara Rp10 juta hingga Rp70 juta.

Selain itu, sebelum dapat membayar uang kuliah, Bahlil harus terlebih dahulu membayar uang pendaftaran sebesar Rp1.6 juta untuk proses seleksi.

Setelah diterima, mahasiswa SKSG UI wajib membayar biaya kuliah sesuai dengan kategori berikut: untuk Warga Negara Indonesia (WNI), biaya kuliah sebesar Rp26.5 juta, sementara bagi Warga Negara Asing (WNA), biayanya lebih tinggi, yaitu Rp44 juta. Jika memilih program riset, biaya kuliahnya adalah Rp29 juta