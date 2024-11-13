Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

20 Contoh Soal PPPK Administrasi Perkantoran Lengkap dengan Jawabannya

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |23:04 WIB
JAKARTA - 20 contoh soal PPPK Administrasi Perkantoran lengkap dengan jawabannya. Di era digital sekarang, administrasi perkantoran salah satu bidang yang menjadi favorit dalam dunia bisnis ataupun pemerintahan.

Maka dari itu, bagi mereka yang ingin bergabung untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada posisi administrasi perkantoran, penting untuk memahami konsep dasarnya.

Berikut ini adalah 20 contoh soal PPPK administrasi perkantoran lengkap dengan jawabannya, diharapkan dapat membantu calon pegawai untuk mempersiapkan diri untuk mengerjakan tes PPPK tahun 2024 yang dirangkum Okezone, Rabu (13/11/2024).

1. Apa yang dimaksud dengan manajemen perkantoran?

A. Pengelolaan anggaran perusahaan

B. Pengaturan dokumen dan arsip

C. Perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif

D. Pembuatan laporan keuangan

Jawaban: C. Perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif

