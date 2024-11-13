20 Contoh Soal PPPK Administrasi Perkantoran Lengkap dengan Jawabannya

JAKARTA - 20 contoh soal PPPK Administrasi Perkantoran lengkap dengan jawabannya. Di era digital sekarang, administrasi perkantoran salah satu bidang yang menjadi favorit dalam dunia bisnis ataupun pemerintahan.

Maka dari itu, bagi mereka yang ingin bergabung untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada posisi administrasi perkantoran, penting untuk memahami konsep dasarnya.

Berikut ini adalah 20 contoh soal PPPK administrasi perkantoran lengkap dengan jawabannya, diharapkan dapat membantu calon pegawai untuk mempersiapkan diri untuk mengerjakan tes PPPK tahun 2024 yang dirangkum Okezone, Rabu (13/11/2024).

1. Apa yang dimaksud dengan manajemen perkantoran?

A. Pengelolaan anggaran perusahaan

B. Pengaturan dokumen dan arsip

BACA JUGA: Jadwal Pengumuman Hasil SKD CPNS 2024 Lengkap dengan Cara Ceknya

C. Perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif

D. Pembuatan laporan keuangan

Jawaban: C. Perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif