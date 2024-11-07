Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa Maksimal Hari untuk Alumni LPDP Kembali ke Indonesia?

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |22:01 WIB
Berapa Maksimal Hari untuk Alumni LPDP Kembali ke Indonesia?
Berapa batas hari alumni LPDP kembali ke Indonesia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Berapa maksimal hari untuk alumni LPDP kembali ke Indonesia? LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) berkomitmen untuk menyiapkan pemimpin dan profesional masa depan.

Dengan demikian, LPDP berkontribusi pada upaya mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan maju, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul di berbagai bidang.

LPDP tidak hanya menyelenggarakan program beasiswa untuk jenjang magister dan doktoral bagi talenta terbaik Indonesia, tetapi juga aktif mendukung berbagai program beasiswa lain yang diselenggarakan oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah terkait.

Selain itu, LPDP juga berperan dalam membangun ekosistem riset yang inovatif, memberikan peluang bagi para peneliti dan akademisi untuk mengembangkan penelitian yang dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan bangsa.

Dengan segala inisiatif ini, LPDP berharap dapat mempercepat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 yang berlandaskan pada kecerdasan kolektif, keunggulan kompetitif, dan keberlanjutan.

Direktur Beasiswa LPDP, Dwi Larso, menyampaikan bahwa hingga 31 Desember 2023, jumlah penerima beasiswa yang diselenggarakan langsung oleh LPDP telah mencapai 45.500 orang. Sementara itu, jumlah alumni LPDP yang tercatat kini berjumlah 21.373 orang.

Pada tahun 2023 saja, LPDP berhasil mengalokasikan beasiswa kepada 9.959 penerima baru. Dwi Larso juga mengungkapkan bahwa minat terhadap beasiswa LPDP mengalami peningkatan signifikan setelah pandemi Covid-19, yang menunjukkan adanya kesadaran lebih besar mengenai pentingnya pendidikan tinggi di luar negeri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
