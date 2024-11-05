Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Latar Belakang Pendidikan Iwan Bule, Purnawirawan Perwira Tinggi Polri yang Jadi Komut Baru Pertamina

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |22:20 WIB
Ini Latar Belakang Pendidikan Iwan Bule, Purnawirawan Perwira Tinggi Polri yang Jadi Komut Baru Pertamina
Riwayat pendidikan Iwan Bule Komisaris baru Pertamina (Foto: Freepik)
JAKARTA - Ini latar belakang pendidikan Iwan Bule, Purnawirawan Perwira Tinggi Polri yang Jadi Komut Baru Pertamina. Mochamad Iriawan, yang lebih dikenal sebagai Iwan Bule, baru saja ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berlangsung pada 4 November 2024. Penunjukan ini tercantum dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024, menggantikan Simon Aloysius Mantiri yang kini menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina.

Iwan Bule lahir di Jakarta pada 31 Maret 1962 dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1984. Ia memiliki karir yang gemilang di kepolisian, dengan pangkat terakhirnya sebagai Komisaris Jenderal. Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, Iwan Bule menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan pernah memimpin Polda di beberapa daerah, termasuk Jawa Barat dan Metro Jaya.

Selama karirnya, Iwan Bule terlibat dalam sejumlah kasus besar, termasuk kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang melibatkan mantan Ketua KPK. Ia juga dikenal aktif di dunia olahraga, menjabat sebagai Ketua Umum PSSI dari 2019 hingga 2023.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa penunjukan Iwan Bule bertujuan untuk memperkuat pengawasan di Pertamina serta mencegah kebocoran subsidi. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan penyaluran energi dilakukan dengan tepat sasaran.

Iwan Bule juga memiliki keterlibatan dalam politik, dengan bergabung ke Partai Gerindra dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Meskipun tidak berhasil meraih kursi, keterlibatannya menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Halaman:
1 2
