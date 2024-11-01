Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Adu Latar Belakang Pendidikan Najwa Shihab dengan Nikita Mirzani yang Ternyata Jomplang

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |17:56 WIB
Adu Latar Belakang Pendidikan Najwa Shihab dengan Nikita Mirzani yang Ternyata Jomplang
Latar Belakang Pendidikan Nikita Mirzani (Foto: Okezone)
JAKARTA - Adu latar belakang pendidikan Najwa Shihab dengan Nikita Mirzani yang ternyata jomplang. Nama Najwa Shihab dan Nikita Mirzani belum lama ini menjadi perbincangan panas di kalangan netizen. Hal ini buntut dari pernyataan Najwa yang kemudian ikut dikomentari oleh Nikita.

Hal ini bermula saat Najwa Shihab dianggap memecah belah bangsa karena komentarnya terhadap Presiden Jokowi. Dalam penuturannya, jurnalis kondang tanah air itu menyebut jika Presiden Joko Widodo kembali ke Solo dengan cara nebeng pesawat TNI angkatan Udara.

Hal inilah yang lantas membuat dirinya dirujak habis-habisan oleh netizen. Bahkan, ada pula netizen yang melakukan aksi ekstrim dengan membakar buku karya Najwa Shihab yang berjudul "Catatan Najwa".

Bukan hanya netizen, artis papan atas Indonesia juga turut berkomentar atas celetukan putri Quraish Shihab itu.

"Nebeng TNI AU, emang tuh si Najwa Shihab kadang-kadang," kata Nikita Mirzani di sesi live sosial medianya.

Halaman:
1 2
