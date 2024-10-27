Daftar Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Jebolan Taruna Nusantara

JAKARTA – Daftar Menteri kabinet Prabowo-Gibran jebolan Taruna Nusantara. Kabinet Merah Putih telah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran di isi oleh beberapa menteri yang merupakan jebolan dari Taruna Nusantara. SMA Taruna Nusantara merupakan salah satu SMA yang menerapkan konsep pendidikan semi militer.

Berikut adalah daftar menteri Kabinet Prabowo-Gibran jebolan Taruna Nusantara yang dirangkum Okezone, Minggu (27/10/2024).

1. Prasetyo Hadi

Prasetyo Hadi merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara dan berhasil lulus di tahun 1998. Ia ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Sekretaris Negara. Selepas pendidikan SMA, ia melanjutkan untuk menempuh perguruan tingginya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada S-1 Konversi Sumberdaya Hutan.

2. Agus Harimurti Yudhoyono

Agus Harimurti Yudhoyono merupakan lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara di tahun 1997. Pria yang populer dipanggil AHY tersebut di amanahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selepas SMA, AHY melanjutkan pendidikannya di Akademisi Militer dan berhasil menjadi lulusan terbaik di tahun 2000.