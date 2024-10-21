Waktu Ujian SKD CPNS 2024 Berapa Lama?

JAKARTA - Waktu ujian SKD CPNS berapa lama? Materi tes SKD CPNS 2024 mencakup Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Total terdapat 110 soal dalam tes SKD ini. Rinciannya adalah: TWK dengan 30 soal, TIU dengan 35 soal, dan TKP dengan 45 soal.

Lalu, berapa lama waktu yang diberikan untuk mengerjakan seluruh soal SKD ini? Berikut adalah informasi yang telah dirangkum Okezone pada, Senin (21/10/2024).

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) No 321 Tahun 2024, waktu yang diberikan untuk mengerjakan SKD CPNS adalah 100 menit. Bagi peserta dengan disabilitas penglihatan, waktu yang diberikan adalah 130 menit.

Tes SKD berlangsung setiap hari dari 16 Oktober hingga 14 November 2024, dan dibagi menjadi empat sesi. Peserta dilarang datang terlambat.