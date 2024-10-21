Profil Giring Ganesha, dari Musisi Jadi Wakil Menteri Kebudayaan di Kabinet Prabowo-Gibran

JAKARTA - Giring Ganesha atau lebih dikenal Giring Nidji resmi menjadi Wakil Menteri (Wamen) Kebudayaan di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Pelantikan dirinya sebagai Wamen dilakukan hari ini, Senin (21/10/2024) di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Giring Ganesha menjadi sorotan masyarakat lantaran sosoknya yang dikenal sebagai musisi yang energik dan lincah saat di panggung sebelum terjun ke dunia politik. Berikut ini adalah profil dan track recordnya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.

Giring Ganesha atau dengan nama lengkap Giring Ganesha Djumaryo lahir di Jakarta pada 14 Juli 1983. Ia merupakan putra dari pasangan Djumaryo Imam Muhni yang beretnis Jawa dan Irmawaty yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat.

Sejak bersekolah, Giring menunjukkan ketertarikannya dengan musik terutama British Pop. Dirinya kemudian terjun langsung untuk bermusik saat lulus SMA, tepatnya di tahun 2002 dengan membuat band Nidji bersama rekan-rekannya.

Pada tahun 2006, Giring bersama rekan-rekan meluncurkan album perdana berjudul "Breakthru" dengan beberapa lagunya berhasil meledak di pasaran, di antaranya "Sudah", "Hapus Aku", "Kau dan Aku", dan "Disco Lazy Time". Nama Giring kemudian semakin mencuat lantaran aksi panggungnya yang ikonik dan energik.