Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Profil Giring Ganesha, dari Musisi Jadi Wakil Menteri Kebudayaan di Kabinet Prabowo-Gibran

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |20:47 WIB
Profil Giring Ganesha, dari Musisi Jadi Wakil Menteri Kebudayaan di Kabinet Prabowo-Gibran
Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Giring Ganesha atau lebih dikenal Giring Nidji resmi menjadi Wakil Menteri (Wamen) Kebudayaan di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Pelantikan dirinya sebagai Wamen dilakukan hari ini, Senin (21/10/2024) di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Giring Ganesha menjadi sorotan masyarakat lantaran sosoknya yang dikenal sebagai musisi yang energik dan lincah saat di panggung sebelum terjun ke dunia politik. Berikut ini adalah profil dan track recordnya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.

Giring Ganesha atau dengan nama lengkap Giring Ganesha Djumaryo lahir di Jakarta pada 14 Juli 1983. Ia merupakan putra dari pasangan Djumaryo Imam Muhni yang beretnis Jawa dan Irmawaty yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat.

Sejak bersekolah, Giring menunjukkan ketertarikannya dengan musik terutama British Pop. Dirinya kemudian terjun langsung untuk bermusik saat lulus SMA, tepatnya di tahun 2002 dengan membuat band Nidji bersama rekan-rekannya.

Pada tahun 2006, Giring bersama rekan-rekan meluncurkan album perdana berjudul "Breakthru" dengan beberapa lagunya berhasil meledak di pasaran, di antaranya "Sudah", "Hapus Aku", "Kau dan Aku", dan "Disco Lazy Time". Nama Giring kemudian semakin mencuat lantaran aksi panggungnya yang ikonik dan energik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement