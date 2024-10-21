Daftar Kampus Menteri Kabinet Merah Putih, Terbanyak Lulusan UI

JAKARTA - Daftar lengkap kampus Menteri Kabinet Merah Putih yang baru saja dilantik Presiden Prabowo. Sejumlah menteri yang dipilih Prabowo berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda.

Ada yang menempuh pendidikan di dalam negeri, ada juga yang menuntaskan sekolahnya di luar negeri. Dalam catatan Okezone, Senin (21/10/2024), Universitas Indonesia menjadi kampus penyumbang menteri terbanyak.

Berikut adalah daftar lengkap kampus Menteri Kabinet Merah Putih yang baru saja dilantik Presiden Prabowo:

- Akademi Kepolisian

1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;

2. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri

3. Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan