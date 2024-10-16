Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Adu Latar Belakang Pendidikan Giring Nidji dengan Yovie Widianto yang Ternyata Jomplang

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |13:50 WIB
Adu Latar Belakang Pendidikan Giring Nidji dengan Yovie Widianto yang Ternyata Jomplang
Adu Latar Belakang Pendidikan Giring Nidji dengan Yovie Widianto (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Adu latar belakang pendidikan Giring Nidji dengan Yovie Widianto yang ternyata jomplang. Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah nama sebagai calon wakil menteri di kabinet pemerintahan berikutnya. Menariknya, sejumlah musisi turut serta dalam pemanggilan tersebut seperti Giring Nidji dan Yovie Widianto.

Di antara keduanya, Giring Ganesha atau akrab yang disapa Giring Nidji hadir lebih dulu. Mantan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu hadir ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa 15 Oktober 2024.

Hadir dengan mengenakan pakaian batik rapi, Giring menyebut jika dirinya diberi pesan yang sama dengan yang disampaikan Prabowo pada Fadli Zon. Akan tetapi, dirinya tidak menegaskan apakah dirinya akan menjadi salah satu wakil menteri atau tidak.

"(Pembicaraan Giring dan Prabowo) seputar apa yang kemarin juga dibicarakan sama Bang Fadli Zon. Bahwa kita punya tugas besar untuk membangun bangsa dan negara, reinventing Indonesian culture and heritage," kata Giring Nidji pada awak media.

Setelah Giring, pada sore harinya giliran musisi senior, Yovie Widianto yang hadir ke kediaman Prabowo Subianto. Hadir pada sekitar pukul 16.30 sore WIB, Yovie yang hadir mengenakan setelan batik dan celana hitam langsung masuk ke dalam.

Setelah pertemuan itu, musisi yang telah melahirkan banyak sekali karya musik ini tidak memberikan penjelasan apapun apakah dirinya akan menjadi menteri, wakil menteri maupun kepala badan.

Di sisi lain, pemanggilan sejumlah publik figur seperti Giring Nidji dan Yovie Widianto ke kediaman Prabowo Subianto dalam agenda pemanggilan calon wakil menteri menimbulkan tanda tanya besar. Tidak sedikit pula masyarakat yang meragukan kapabilitas hingga riwayat pendidikan dari kedua musisi tersebut.

 

