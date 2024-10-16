Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Sanksi bagi Pelanggar SKD CPNS 2024

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |08:32 WIB
Daftar Sanksi bagi Pelanggar SKD CPNS 2024
Daftar Sanksi bagi Pelanggar SKD CPNS 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA – Daftar sanksi bagi pelanggar SKD CPNS 2024. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2024 dapat dikenakan sanksi berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut berupa teguran lisan, larangan untuk mengikuti seleksi lebih lanjut, atau bahkan diskualifikasi dari seluruh proses seleksi.

Setiap jenis pelanggaran akan dikenai sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Berikut merupakan rincian dari sanksi yang dapat dikenakan berdasarkan Peraturan BKN Nomor 5 tahun 2024.

Peserta yang tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur Seleksi SKD CPNS 2024, jika:

1. Peserta tidak memiliki Nomor Identifikasi Pribadi registrasi.

2. Peserta tidak membawa KTP atau Identitas pengenal pengganti yang disyaratkan.

3. Peserta menggunakan kaos, celana jeans dan sandal.

Peserta yang ditegur sampai dengan dibatalkan sebagai peserta Seleksi SKD CPNS 2024, jika:

1. Peserta membawa barang-barang yang dilarang selama Seleksi SKD CPNS 2024.

2. Peserta bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama Seleksi SKD CPNS 2024 berlangsung.

3. Peserta menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama Seleksi SKD CPNS 2024 berlangsung.

4. Peserta keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia.

5. Peserta membawa makanan dan minuman dalam ruang Seleksi SKD CPNS 2024.

6. Peserta merokok dalam ruangan Seleksi SKD CPNS 2024.

Peserta yang didiskualifikasi dari Seleksi SKD CPNS 2024, jika:

1. Peserta menyebarkan soal seleksi melalui media apapun.

2. Peserta melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.

 

