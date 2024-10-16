Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Di Mana Melihat Tanggal Ujian SKD CPNS 2024?

Velya Fasya Fitriandini , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |06:52 WIB
Di Mana Melihat Tanggal Ujian SKD CPNS 2024?
Di Mana Melihat Tanggal Ujian SKD CPNS 2024? (Foto: PANRB)
A
A
A

JAKARTA - Di mana melihat tanggal ujian SKD CPNS 2024? Untuk saat ini peserta sudah bisa mengecek lokasi tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2024. Inilah cara untuk mengecek di mana tanggal ujian SKD CPNS dapat kita ketahui.

Cara melihat lokasi dan tanggal ujian SKD:

Kartu peserta yang dapat diakses melalui akun SSCASN masing-masing peserta, menunjukkan lokasi dan tanggal ujian SKD. Berikut adalah cara untuk melihat lokasi dan tanggal ujian SKD.

1. Akses URL berikut: https://sscasn.bkn.go.id/

2. Masukkan password dan nomor induk kependudukan (NIK)

3. Masukkan kode captcha yang terdiri dari angka dan huruf

4. Setelah itu, pilih "Resume Pendaftaran"

5. Setelah menggulir ke bawah, pilih "Cetak Kartu Peserta Ujian"

6. Kartu akan secara otomatis disimpan di perangkat

7. Setelah membuka hasil unduhan, lihat kartu peserta ujian untuk lokasi dan tanggal tes SKD

8. Kartu dapat dicetak oleh peserta

Pengumuman jadwal SKD CPNS 2024 diumumkan secara bertahap mulai 9-15 Oktober 2024 oleh masing-masing instansi.

Adapun pelaksanakan SKD CPNS 2024 dimulai pada 16 Oktober 2024 hingga 14 November 2024 di lokasi yang sudah ditentukan oleh instansi.

Pada laman tersebut, peserta bisa mencetak kartu ujian yang memuat detail waktu dan lokasi ujian. Para pelamar CPNS 2024 dapat mulai mencetak kartu ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai dengan jadwal dan lokasi ujian yang diumumkan oleh instansi yang dilamar, menurut pengumuman dari BKN.

Agar dapat mengikuti SKD, peserta harus membawa kartu peserta ujian yang telah diprint saat mengikuti ujian serta hindari kartu tertukar atau tertinggal oleh peserta lain.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/65/3089811/tes_pppk_2024-dV56_large.jpeg
Kapan Terakhir Buat Akun SSCASN 2024 PPPK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089524/apakah-tes-skb-cpns-2024-ada-sistem-gugur-ini-penjelasannya-f2sr9xVxfq.jpg
Apakah Tes SKB CPNS 2024 Ada Sistem Gugur? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089506/cetak-kartu-ujian-skb-cpns-2024-di-mana-T0o4ZjUY14.jpg
Cetak Kartu Ujian SKB CPNS 2024 di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/65/3087622/kapan-pelaksanaan-skb-cpns-bappenas-dan-kemenag-2024-pEfZOE2j69.jpg
Kapan Pelaksanaan SKB CPNS Bappenas dan Kemenag 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088013/tes-skb-cpns-2024-non-cat-dilakukan-di-mana-XW7ZJijma4.jpg
Tes SKB CPNS 2024 Non CAT Dilakukan di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/624/3085148/apakah-guru-madrasah-swasta-kemenag-bisa-ikut-pppk-2024-jBY1Cf1XTB.jpg
Apakah Guru Madrasah Swasta Kemenag Bisa Ikut PPPK 2024?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement