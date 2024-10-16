Di Mana Melihat Tanggal Ujian SKD CPNS 2024?

Di Mana Melihat Tanggal Ujian SKD CPNS 2024? (Foto: PANRB)

JAKARTA - Di mana melihat tanggal ujian SKD CPNS 2024? Untuk saat ini peserta sudah bisa mengecek lokasi tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2024. Inilah cara untuk mengecek di mana tanggal ujian SKD CPNS dapat kita ketahui.

Cara melihat lokasi dan tanggal ujian SKD:

Kartu peserta yang dapat diakses melalui akun SSCASN masing-masing peserta, menunjukkan lokasi dan tanggal ujian SKD. Berikut adalah cara untuk melihat lokasi dan tanggal ujian SKD.

1. Akses URL berikut: https://sscasn.bkn.go.id/

2. Masukkan password dan nomor induk kependudukan (NIK)

3. Masukkan kode captcha yang terdiri dari angka dan huruf

4. Setelah itu, pilih "Resume Pendaftaran"

5. Setelah menggulir ke bawah, pilih "Cetak Kartu Peserta Ujian"

6. Kartu akan secara otomatis disimpan di perangkat

7. Setelah membuka hasil unduhan, lihat kartu peserta ujian untuk lokasi dan tanggal tes SKD

8. Kartu dapat dicetak oleh peserta

Pengumuman jadwal SKD CPNS 2024 diumumkan secara bertahap mulai 9-15 Oktober 2024 oleh masing-masing instansi.

Adapun pelaksanakan SKD CPNS 2024 dimulai pada 16 Oktober 2024 hingga 14 November 2024 di lokasi yang sudah ditentukan oleh instansi.

Pada laman tersebut, peserta bisa mencetak kartu ujian yang memuat detail waktu dan lokasi ujian. Para pelamar CPNS 2024 dapat mulai mencetak kartu ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai dengan jadwal dan lokasi ujian yang diumumkan oleh instansi yang dilamar, menurut pengumuman dari BKN.

Agar dapat mengikuti SKD, peserta harus membawa kartu peserta ujian yang telah diprint saat mengikuti ujian serta hindari kartu tertukar atau tertinggal oleh peserta lain.