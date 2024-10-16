Ini Jadwal Lengkap Sesi 1-4 Tes SKD CPNS 2024

JAKARTA - Ini jadwal lengkap sesi 1-4 tes SKD CPNS 2024. Simak informasinya jangan sampai ketinggalan. Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2024 berlangsung mulai tanggal 16 Oktober sampai 14 November 2024.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan rincian jadwal dan sesi ujian yang harus diketahui oleh para peserta. Ujian ini akan dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penilaian.

Jadwal SKD dibagi menjadi beberapa sesi. Berikut merupakan pembagian sesi tes SKD CPNS 2024 beserta dengan jam pelaksanaan ujiannya.

Sesi 1 SKD CPNS 2024 :

• 06.30 - 08.00 (90 menit) merupakan tahap persiapan

• 08.00 - 09.40 (100 menit) merupakan pelaksanaan tes SKD CPNS 2024

Sesi 2 SKD CPNS 2024 :

• 09.00 - 10.30 (90 menit) merupakan tahap persiapan

• 10.30 - 12.10 (100 menit) merupakan tahap pelaksanaan tes SKD CPNS 2024

Sesi 3 SKD CPNS 2024 :

• 11.30 - 13.00 (90 menit) merupakan tahap persiapan

• 13.00 - 14.40 (100 menit) merupakan tahap pelaksanaan tes SKD CPNS 2024

Sesi 4 SKD CPNS 2024 :

• 14.00 - 15.30 (90 menit) merupakan tahap persiapan

• 15.30 - 17.10 (100 menit) merupakan tahap pelaksanaan

Adapun jadwal sesi SKD CPNS 2024 khusus pada hari Jumat. Pada hari Jumat ini, tes SKD CPNS 2024 hanya ada 2 sesi, yaitu :

Sesi 1 SKD CPNS 2024 :

• 06.30 - 08.00 (90 menit) merupakan tahap persiapan

• 08.00 - 09.40 (100 menit) merupakan tahap pelaksanaan SKD CPNS 2024

Sesi 2 SKD CPNS 2024 :

• 13.30 - 15.00 (90 menit) merupakan tahap persiapan

• 15.00 - 16.40 (100 menit) merupakan tahap pelaksanaan SKD CPNS 2024