Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Jadwal Lengkap Sesi 1-4 Tes SKD CPNS 2024

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |07:44 WIB
Ini Jadwal Lengkap Sesi 1-4 Tes SKD CPNS 2024
Ini Jadwal Lengkap Sesi 1-4 Tes SKD CPNS 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini jadwal lengkap sesi 1-4 tes SKD CPNS 2024. Simak informasinya jangan sampai ketinggalan. Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2024 berlangsung mulai tanggal 16 Oktober sampai 14 November 2024.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan rincian jadwal dan sesi ujian yang harus diketahui oleh para peserta. Ujian ini akan dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penilaian.

Jadwal SKD dibagi menjadi beberapa sesi. Berikut merupakan pembagian sesi tes SKD CPNS 2024 beserta dengan jam pelaksanaan ujiannya.

Sesi 1 SKD CPNS 2024 :

• 06.30 - 08.00 (90 menit) merupakan tahap persiapan

• 08.00 - 09.40 (100 menit) merupakan pelaksanaan tes SKD CPNS 2024

Sesi 2 SKD CPNS 2024 :

• 09.00 - 10.30 (90 menit) merupakan tahap persiapan

• 10.30 - 12.10 (100 menit) merupakan tahap pelaksanaan tes SKD CPNS 2024

Sesi 3 SKD CPNS 2024 :

• 11.30 - 13.00 (90 menit) merupakan tahap persiapan

• 13.00 - 14.40 (100 menit) merupakan tahap pelaksanaan tes SKD CPNS 2024

Sesi 4 SKD CPNS 2024 :

• 14.00 - 15.30 (90 menit) merupakan tahap persiapan

• 15.30 - 17.10 (100 menit) merupakan tahap pelaksanaan

Adapun jadwal sesi SKD CPNS 2024 khusus pada hari Jumat. Pada hari Jumat ini, tes SKD CPNS 2024 hanya ada 2 sesi, yaitu :

Sesi 1 SKD CPNS 2024 :

• 06.30 - 08.00 (90 menit) merupakan tahap persiapan

• 08.00 - 09.40 (100 menit) merupakan tahap pelaksanaan SKD CPNS 2024

Sesi 2 SKD CPNS 2024 :

• 13.30 - 15.00 (90 menit) merupakan tahap persiapan

• 15.00 - 16.40 (100 menit) merupakan tahap pelaksanaan SKD CPNS 2024

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/65/3089811/tes_pppk_2024-dV56_large.jpeg
Kapan Terakhir Buat Akun SSCASN 2024 PPPK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089524/apakah-tes-skb-cpns-2024-ada-sistem-gugur-ini-penjelasannya-f2sr9xVxfq.jpg
Apakah Tes SKB CPNS 2024 Ada Sistem Gugur? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089506/cetak-kartu-ujian-skb-cpns-2024-di-mana-T0o4ZjUY14.jpg
Cetak Kartu Ujian SKB CPNS 2024 di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/65/3087622/kapan-pelaksanaan-skb-cpns-bappenas-dan-kemenag-2024-pEfZOE2j69.jpg
Kapan Pelaksanaan SKB CPNS Bappenas dan Kemenag 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088013/tes-skb-cpns-2024-non-cat-dilakukan-di-mana-XW7ZJijma4.jpg
Tes SKB CPNS 2024 Non CAT Dilakukan di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/624/3085148/apakah-guru-madrasah-swasta-kemenag-bisa-ikut-pppk-2024-jBY1Cf1XTB.jpg
Apakah Guru Madrasah Swasta Kemenag Bisa Ikut PPPK 2024?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement