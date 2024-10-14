Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

10 Sekolah Keagamaan Kristen Berubah Status Jadi Negeri, Ini Keuntungannya

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |19:49 WIB
10 Sekolah Keagamaan Kristen Berubah Status Jadi Negeri, Ini Keuntungannya
Kemenag ubah status 10 Satuan Pendidikan Agama Kristen menjadi sekolah negeri (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Kementerian Agama resmi mengubah status 10 Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) swasta menjadi negeri yang tersebar di empat provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Nusa Tenggara Timur.

Penegerian ini dilakukan setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen.

Adapun 10 SPKK yang beralih status menjadi negeri, terbagi dalam beberapa jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), hingga Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK).

Proses penegerian ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan status administrasi sekolah, tetapi juga mengoptimalkan kurikulum dan tata kelola kelembagaan agar sejalan dengan standar pendidikan nasional.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, mengubah status satuan pendidikan ini merupakan hasil kerja keras yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Di mana prosesnya melewati perjuangan yang dahsyat.

"Ini bukan akhir tapi justru awal. Ini sekolah yang dibangun yayasan, kita transformasi menjadi negeri. Kenegerian ini jaminan negara bahwa proses penyelenggaraan berkesinambungan," ujarnya, Senin (14/10/2024).

Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Jeane Marie Tulung, terbitnya PMA No. 23 Tahun 2024 merupakan hasil dari proses yang matang dan mendalam.

"Prosesnya melibatkan beberapa tahap, mulai dari identifikasi kebutuhan lapangan, penelitian, dan analisis kondisi masing-masing satuan pendidikan. Kemudian, tim kami menyusun draft Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) dalam diskusi intensif dengan para pihak terkait, baik internal maupun eksternal. Setelah dilakukan harmonisasi yang ketat, draft RPMA disampaikan kepada Bapak Menteri Agama untuk meminta persetujuan,” jelas Dirjen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement