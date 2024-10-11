Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Instansi yang Buka Formasi Terbesar PPPK 2024

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |06:14 WIB
Daftar Instansi yang Buka Formasi Terbesar PPPK 2024
Daftar instansi yang buka formasi PPPK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar instansi yang buka formasi terbesar PPPK 2024. Sejak 1 Oktober 2024, pendaftaran untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dapat dilakukan secara online melalui situs web resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), yang dapat diakses melalui tautan ini: https://sscasn.bkn.go.id.

Pendaftaran dan seleksi PPPK 2024 akan dilakukan dalam dua periode. Periode pertama berlangsung dari 1 hingga 20 Oktober 2024, dimana calon pelamar dapat mendaftar secara online melalui situs SSCASN. Penting untuk memperhatikan tenggat waktu pendaftaran, karena setelah 20 Oktober, sistem akan ditutup.

Periode kedua dibuka dari 17 November hingga 31 Desember 2024, memberikan kesempatan bagi mereka yang belum mendaftar atau ingin mengubah pilihan formasi. Dengan pembagian ini, diharapkan lebih banyak calon pelamar dapat berpartisipasi dalam seleksi.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan 1,03 juta formasi PPPK untuk tahun 2024. Lowongan PPPK tersebut bertujuan untuk melakukan pemetaan tenaga honorer (non-ASN) di instansi pemerintah. Berikut ini adalah daftar instansi dengan formasi terbesar PPPK yang telah dirangkum Okezone pada, Sabtu (12/10/2024).

Daftar Instansi yang buka formasi terbesar PPPK 2024:

1. Kementerian Agama – 89.781 formasi

2. Kementerian Sosial – 40.573 formasi

3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi – 25.079 formasi

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) – 19.931 formasi

Halaman:
1 2
