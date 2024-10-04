Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Begini Cara Mengintip Jumlah Pesaing per Formasi CPNS 2024

Velya Fasya Fitriandini , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |20:25 WIB
Begini Cara Mengintip Jumlah Pesaing per Formasi CPNS 2024
Formasi CPNS 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Begini cara mengintip jumlah pesaing per formasi CPNS 2024. Di mana banyak sekali peserta yang ingin mengetahui seberapa banyak pesaing mereka pada CPNS tahun 2024 ini.

Biasanya pada hari terakhir pendaftaran, kandidat pasti ingin tahu berapa banyak yang mendaftar untuk CPNS 2024. Bagi mereka yang masih belum menyelesaikan, informasi tentang jumlah pelamar dapat membantu mereka memilih kursus yang tepat atau mengetahui bahwa tidak ada kandidat yang cukup.

Cara mengetahui jumlah peserta CPNS yaitu dengan cara mengakses website resmi SSCASN atau dapat membuka sosial media Badan Kepegawaian Negara (BKN). Karena biasanya sosial media dari BKN akan mengupdate mengenai jumlah peserta dengan tanggal tertentu.

Inilah caranya sebagai berikut :

1. Buka link https://sscasn.bkn.go.id/ melalui tautan ini

2. Pilih formasi yang telah Anda pilih, seperti yang Anda lakukan saat pendaftaran kemarin.

Halaman:
1 2
