HOME EDUKASI SEKOLAH

Kenapa Tidak Bisa Cetak Kartu Ujian SKD CPNS 2024? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |19:14 WIB
Kenapa Tidak Bisa Cetak Kartu Ujian SKD CPNS 2024? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya
Ujian SKD CPNS 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa tidak bisa cetak kartu ujian SKD CPNS 2024? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya. Penyebab utama kenapa tidak bisa mencetak kartu ujian SKD CPNS adalah karena adanya penonaktifan akses sementara yang dilakukan oleh instansi terkait.

Selain itu adanya ketidaklengkapan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pesertanya. Jika hal itu terjadi, maka sistem tidak akan bisa untuk memproses pencetakan kartu ujian SKD CPNS 2024.

Lalu, adanya gangguan pada sistem pendaftaran juga bisa menjadi faktor penghambat. Maka dari itu, para peserta diminta untuk memeriksa lagi status pendaftaran dan memastikan bahwa semua informasi yang telah diberikan diisi dengan benar.

Cara untuk mengatasi hal ini adalah para peserta harus memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan juga sesuai dengan yang dibutuhkan. Para peserta dapat mengunjungi portal SSCASN dan mengikutin beberapa langkah-langkahnya.

1. Kunjungi portal SSCASN yaitu https://sscasn.bkn.go.id/

Telusuri berita edukasi lainnya
