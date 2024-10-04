UI Sabet Juara Umum Gemastik 2024

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) meraih gelar Juara Umum pada Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Gemastik) 2024. Kompetisi yang berlangsung pada 22-26 September di Universitas Negeri Semarang ini menjadi ajang bergengsi bagi mahasiswa Indonesia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Ini adalah kali kesembilan UI berhasil mengukuhkan diri sebagai juara umum dalam 17 edisi GEMASTIK, setelah berhasil mengumpulkan empat medali emas, empat medali perak, satu medali perunggu, dan dua juara harapan.

“Kami sangat bangga dengan hasil ini yang menunjukkan bahwa mahasiswa Fasilkom UI tidak hanya unggul dalam teori, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) UI Petrus Mursanto, Jumat (4/10/2024).

Manajer Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Fasilkom UI Muhammad Hafizhuddin Hilman menambahkan bahwa GEMASTIK merupakan wadah yang tepat bagi mahasiswa untuk menyalurkan kreativitas dan keterampilan mereka. "Kemenangan ini menjadi motivasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus berinovasi dan berpartisipasi di kompetisi mendatang,” katanya.

Dalam kategori Pemrograman, tim "sqrt(9)GAG" yang terdiri dari Arvin, Mahartha Gemilang, dan Muflih Naufal Maxi berhasil meraih juara pertama, sementara tim "Steven x steven" meraih juara kedua. Kedua tim tersebut dibimbing oleh Denny, Ph.D. Sementara itu, kategori Penambangan Data diwarnai dengan kemenangan tim "Three Outliers" yang dibimbing Dr. Eng. Laksmita Rahadianti.

Selain pencapaian di kategori-kategori tersebut, tim UI juga mencatat prestasi di berbagai bidang lainnya, termasuk Pengembangan Perangkat Lunak, Pengembangan Aplikasi Permainan, serta Pengembangan Bisnis TIK.