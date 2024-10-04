Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

UI Sabet Juara Umum Gemastik 2024

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |14:01 WIB
UI Sabet Juara Umum Gemastik 2024
UI sabet juara umum Gemastik 2024 (Foto: Universitas Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) meraih gelar Juara Umum pada Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Gemastik) 2024. Kompetisi yang berlangsung pada 22-26 September di Universitas Negeri Semarang ini menjadi ajang bergengsi bagi mahasiswa Indonesia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Ini adalah kali kesembilan UI berhasil mengukuhkan diri sebagai juara umum dalam 17 edisi GEMASTIK, setelah berhasil mengumpulkan empat medali emas, empat medali perak, satu medali perunggu, dan dua juara harapan.

“Kami sangat bangga dengan hasil ini yang menunjukkan bahwa mahasiswa Fasilkom UI tidak hanya unggul dalam teori, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) UI Petrus Mursanto, Jumat (4/10/2024).

Manajer Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Fasilkom UI Muhammad Hafizhuddin Hilman menambahkan bahwa GEMASTIK merupakan wadah yang tepat bagi mahasiswa untuk menyalurkan kreativitas dan keterampilan mereka. "Kemenangan ini menjadi motivasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus berinovasi dan berpartisipasi di kompetisi mendatang,” katanya.

Dalam kategori Pemrograman, tim "sqrt(9)GAG" yang terdiri dari Arvin, Mahartha Gemilang, dan Muflih Naufal Maxi berhasil meraih juara pertama, sementara tim "Steven x steven" meraih juara kedua. Kedua tim tersebut dibimbing oleh Denny, Ph.D. Sementara itu, kategori Penambangan Data diwarnai dengan kemenangan tim "Three Outliers" yang dibimbing Dr. Eng. Laksmita Rahadianti.

Selain pencapaian di kategori-kategori tersebut, tim UI juga mencatat prestasi di berbagai bidang lainnya, termasuk Pengembangan Perangkat Lunak, Pengembangan Aplikasi Permainan, serta Pengembangan Bisnis TIK.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173275/ui-Smwg_large.jpg
UI Ajak Siswa SMA Terampil Hadapi Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/65/3165546/petere-UV5S_large.jpg
Profil Peter Berkowitz, Akademisi Stanford dan pro Israel yang Diundang Jadi Pembicara di UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/65/3165312/ui-Qjsn_large.jpg
Kantongi Suara Terbanyak, Pramudya Jadi Ketum Iluni UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/65/3149737/kampus-kYt0_large.jpg
UI dan UTP Malaysia Sepakat Lakukan Pertukaran Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/65/3149158/ui_tembus_rangking_dunia_189_saleh_husin_alhamdulillah-TsIb_large.jpg
UI Tembus Rangking 189 Dunia, Saleh Husin: Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/65/3148023/link_hasil_ppkb_ui_2025_ini_cara_cek_dan_daftar_ulangnya-gWU0_large.jpg
Link Hasil PPKB UI 2025, Ini Cara Cek dan Daftar Ulangnya!
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement