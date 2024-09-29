Mahasiswa Vokasi UI Beri Edukasi ke Anak-Anak Disabilitas

JAKARTA - Mahasiswa Himpunan Hubungan Masyarakat Vokasi UI menunjukkan kepeduliannya terhadap anak-anak disabilitas melalui kegiatan pengabdian masyarakat PRESENT x PREFER 2024. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada anak-anak penyandang tuna wicara dan tuna rungu di Panti Sosial Tunanetra Bina Cahyani, Jakarta Timur, mengenai pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kegiatan ini mencerminkan kepedulian mendalam mahasiswa terhadap isu disabilitas, di mana mereka berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan lingkungan di kalangan anak-anak yang mungkin sering terpinggirkan.

Dalam rangka memperkenalkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), mereka diajarkan untuk membuat tempat pensil dari botol bekas. Aktivitas ini bukan hanya sekadar pelajaran, tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan anak-anak tersebut agar dapat berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.

Antusiasme mereka terlihat jelas saat para panitia berinteraksi dalam proses pembuatan tempat pensil, terjadi komunikasi untuk saling belajar dan memahami. Ini menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa tidak hanya peduli pada teori, tetapi juga pada praktik nyata yang dapat memberi dampak langsung bagi kehidupan anak-anak disabilitas.

"Kami berharap pesan tentang prinsip 3R dapat diserap dengan baik oleh teman-teman tunawicara, mengingat pengetahuan mereka tentang pemilahan sampah masih terbatas. Dengan kegiatan ini, diharapkan mereka mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 3R,” ujar Dosen Hubungan Masyarakat Vokasi UI, Dony Hermawan.

Pernyataan ini mencerminkan komitmen mahasiswa untuk menyampaikan informasi penting yang dapat membantu anak-anak disabilitas memahami dan mengimplementasikan prinsip lingkungan.