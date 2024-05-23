Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa Vokasi UI Gelar Kompetisi Nasional Kehumasan PRAction 2024

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |11:17 WIB
Mahasiswa Vokasi UI Gelar Kompetisi Nasional Kehumasan PRAction 2024
Mahasiswa Vokasi Universitas Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahasiswa program studi (prodi) Hubungan Masyarakat (Humas), Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia (UI), sukses menggelar kompetisi nasional kehumasan PRAction 2024 yang diikuti ratusan mahasiswa dan siswa SMA se-derajat dari berbagai daerah di Indonesia.

Rangkaian kegiatan bertajuk “CommuniAction: Bridging Culture, Building Partnership” tersebut digelar sejak Maret dan ditutup dengan Grand Closing & Awarding pada Selasa (21/05/2024).

Penyelenggaraan kegiatan tersebut dilaksanakan mahasiswa semester dua prodi Humas sebagai wujud praktik mata kuliah Pengelolaan Ajang Khusus dan Protokoler. PRAction dibuka oleh Direktur Program Pendidikan Vokasi, Padang Wicaksono. Hadir sebagai pembicara utama, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Troy Pantouw, serta Rizka Vardya. Vice Head of Corporate Communications PR Indonesia dan Malaikha Dayanara Kridaman, pada sesi talkshow.

Padang, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud penerapan kurikulum yang berfokus pada praktik, yaitu mahasiswa diberikan proyek nyata penyelenggaraan event.

“Dalam menjalankan perkuliahan, Vokasi UI menitikberatkan kurikulum pada praktik sehingga lulusannya memiliki kompetensi khusus dan siap kerja. Kegiatan praktik yang dilakukan juga memberikan dampak bagi masyarakat sebagaimana dalam PRAction ini memberi wadah bagi para pelajar dan mahasiswa untuk berkompetisi dan menunjukkan talentanya,” jelas Padang dikutip, Kamis (23/5/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement