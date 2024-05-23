Mahasiswa Vokasi UI Gelar Kompetisi Nasional Kehumasan PRAction 2024

JAKARTA - Mahasiswa program studi (prodi) Hubungan Masyarakat (Humas), Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia (UI), sukses menggelar kompetisi nasional kehumasan PRAction 2024 yang diikuti ratusan mahasiswa dan siswa SMA se-derajat dari berbagai daerah di Indonesia.

Rangkaian kegiatan bertajuk “CommuniAction: Bridging Culture, Building Partnership” tersebut digelar sejak Maret dan ditutup dengan Grand Closing & Awarding pada Selasa (21/05/2024).

Penyelenggaraan kegiatan tersebut dilaksanakan mahasiswa semester dua prodi Humas sebagai wujud praktik mata kuliah Pengelolaan Ajang Khusus dan Protokoler. PRAction dibuka oleh Direktur Program Pendidikan Vokasi, Padang Wicaksono. Hadir sebagai pembicara utama, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Troy Pantouw, serta Rizka Vardya. Vice Head of Corporate Communications PR Indonesia dan Malaikha Dayanara Kridaman, pada sesi talkshow.

Padang, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud penerapan kurikulum yang berfokus pada praktik, yaitu mahasiswa diberikan proyek nyata penyelenggaraan event.

“Dalam menjalankan perkuliahan, Vokasi UI menitikberatkan kurikulum pada praktik sehingga lulusannya memiliki kompetensi khusus dan siap kerja. Kegiatan praktik yang dilakukan juga memberikan dampak bagi masyarakat sebagaimana dalam PRAction ini memberi wadah bagi para pelajar dan mahasiswa untuk berkompetisi dan menunjukkan talentanya,” jelas Padang dikutip, Kamis (23/5/2024).