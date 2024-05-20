Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Siswa Rungu Dapat Pelatihan Kewirausahaan dari Kampus

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |21:23 WIB
Siswa Rungu Dapat Pelatihan Kewirausahaan dari Kampus
Siswa rungu dapat pelatihan kewirausahaan dari kampus (Foto: Okezone)
JAKARTA - Siswa dengan disabilitas juga bisa menikmati pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Itulah cita-cita besar yang digagas oleh sekelompok dosen dan peneliti dari Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University (FKB Tel-U).

Demi mewujudkan cita-cita besar ini, digelar lah kegiatan pengabdian kepada masyarakat (abdimas) bertajuk Pelatihan Kewirausahaan bagi Siswa Disabilitas Rungu. Pada kegiatan tersebut, sebanyak 27 siswa tuna rungu SLBN Cicendo Bandung diajak menyambangi kampus utama Tel-U di wilayah Kabupaten Bandung.

Kedatangan rombongan dari SLBN Cicendo disambut di ruang Manterawu gedung Intata FKB dengan hangat oleh Dekan FKB, Ade Irma Susanty, Ph.D, perwakilan dosen dan tim mahasiswa FKB. Para siswa terdiri dari peminatan tata boga, desain grafis, dan TIK yang tersebar dari kelas 10 hingga 12 dan didampingi oleh tiga orang guru.

Pelatihan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan siswa tuna rungu agar di masa mendatang mampu mandiri dan memiliki jiwa entrepreneurship. Hal ini selaras dengan visi Telkom University, yakni menjadi National Excellence Entrepreneurial University, yang berkontribusi pada pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dosen-dosen FKB dengan expertise di bidangnya dikerahkan sebagai narasumber pada pelatihan kewirausahaan ini. Demi memastikan efektivitas komunikasi antara narasumber dan siswa, dua orang Juru Bahasa Isyarat (JBI) turut mendampingi di sepanjang kegiatan pelatihan.

Siswa-siswa SLBN Cicendo diajak mengerahkan kreativitas untuk merancang sebuah business model canvas yang inovatif dan unik, yang bisa diterapkan setelah mereka lulus dari bangku SLB.

