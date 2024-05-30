Vokasi UI Berdayakan UMKM Lewat Vokhumfest 2024

JAKARTA - Era digital membawa banyak sekali perubahan di berbagai sektor termasuk salah satunya UMKM. Persaingan yang semakin ketat menuntut para pelaku UMKM untuk terus beradaptasi dengan dunia digital.

Melihat permasalahan itu, Vokasi UI hadir dan memberikan jawaban kepada pelaku UMKM melalui Vokasi Humas Festival (Vokhumfest) 2024. Program ini merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen serta mahasiswa prodi hubungan masyarakat.

Dalam misi memberdayakan UMKM lokal Indonesia, Marketing Manager Air Mancur Group Damayanti membagikan kiatnya untuk bersaing di era digital pada kesempatan ini.

“Ketika air mancur masuk ke digital itu berarti sudah harus komitmen siapa segmen terbesar? Saat ini Gen Z dan disitu kita learning apa yang membuat mereka tertarik,” ujar Damayanti di UI Depok, Kamis (30/5/2024).

BACA JUGA: Intip Kampus Universitas Islam Madinah

Ia mengatakan bahwa kiat pertama yang dilakukan air mancur ketika memasuki ranah digital adalah mengenali bahwa generasi muda merupakan segmen terbesar mereka. Mereka lalu mempelajari apa yang membuat para generasi muda tertarik dengan produk buatan air mancur, yaitu jamu.