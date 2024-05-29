Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Intip Kampus Universitas Islam Madinah

Suhud Noor Fadli , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |20:09 WIB
Intip Kampus Universitas Islam Madinah
Kampus Islam Madinah (Foto: Inews)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan Mahasiswa Indonesia mengenyam pendidikan di Kampus Universitas IsIam Madinah. Seperti apa kehidupan di kampus yang hanya dihuni oleh Kaum Adam ini?Berikut informasinya untuk anda.

Lalu lalang mahasiswa di antara deretan gedung fakultas menandai dimulainya aktivitas belajar mengajar di Kampus Universitas Islam Madinah Berjarak sekitar 5 kilometer dari Masjid Nabawi. Kampus UIM menjadi tempat menuntut ilmu bagi Ahmad Bukhori Jawas, mahasiswa asal Jakarta.

Ia mendapatkan beasiswa untuk kuliah S1 di jurusan Syariah semester 6. Uniknya, Kampus UIM dikhususkan bagi laki-laki. Sehingga tidak ada mahasiswi atau perempuan di kampus ini.

Sebagai Ketua Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia PPMI Madinah Bukhori mengisi waktu luangnya dengan belajar di kamar asrama, setiap mahasiswa akan tinggal di asrama yang diisi dua orang per kamar.

"Karena di sini kota Madinah adalah kota Nabi. Banyak ulama sehingga bisa menimba ilmu dari mereka," ujarnya Rabu (29/5/2024).

