Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

20 Contoh Kalimat Analogi dalam Bahasa Indonesia Lengkap dengan Penjelasannya

Zahra Aqilla Oktviona , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |22:04 WIB
20 Contoh Kalimat Analogi dalam Bahasa Indonesia Lengkap dengan Penjelasannya
Contoh Kalimat Analogi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 20 Contoh Kalimat Analogi dalam Bahasa Indonesia Lengkap dengan Penjelasannya. Analogi adalah suatu perbandingan antara dua hal yang berbeda tetapi memiliki kesamaan dalam beberapa aspek, sehingga bisa memudahkan pemahaman suatu konsep.

Dalam artikel ini, 20 Contoh Kalimat Analogi dalam Bahasa Indonesia Lengkap dengan Penjelasannya akan dijelaskan secara rinci agar pembaca dapat lebih memahami struktur dan makna dari setiap kalimat. Dengan memahami contoh-contoh ini, diharapkan pembaca dapat menggunakan analogi dengan lebih efektif dalam berbicara maupun menulis.

20 Contoh Kalimat Analogi dalam Bahasa Indonesia Lengkap dengan Penjelasannya

1. Buku adalah jendela dunia

• Penjelasan: Buku memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas, sama seperti jendela yang membuka pandangan kita terhadap dunia luar.

2. Cinta itu seperti angin, tidak terlihat tapi bisa dirasakan

• Penjelasan: Meskipun cinta tidak dapat dilihat, perasaan yang ditimbulkan sangat kuat dan nyata, mirip dengan angin yang tidak terlihat tetapi ada.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement