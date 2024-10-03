Sekolah HighScope Indonesia Gelar Tur Edukasi ke Jepang

JAKARTA - Sekolah HighScope Indonesia (SHI) TB Simatupang baru saja menyelesaikan tur pendidikan ke Jepang berlangsung dari tanggal 28 September hingga 4 Oktober 2024.

Kegiatan ini melibatkan beberapa peserta dari kelas IX, dalam serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan tentang budaya, isu global, dan kerjasama internasional.

Hari pertama berada di Jepang, para siswa mengunjungi museum yang menunjukkan bagaimana sains dan teknologi memengaruhi bumi dan kehidupan sehari-hari yaitu Miraikan Museum, mengexplorasi budaya pop di Akhihabara dan mengunjungi Shibuya Street yang selalu sibuk.

Pada hari kedua tur, siswa mengunjungi Sekolah Tokyo Joshi Gakuen, Shiba Kokusai Junior and Senior High School di Tokyo, di mana mereka mengikuti sesi pertukaran budaya yang interaktif. Siswa-siswa dari kedua sekolah berbagi pengetahuan tentang tradisi dan kebiasaan masing-masing, serta mendiskusikan isu-isu global yang relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (UN SDGs).

Diskusi ini tidak hanya memperkaya pemahaman siswa, tetapi juga membangun jembatan persahabatan antara siswa Indonesia dan Jepang, setelah itu mereka juga mengunjungi KBRI yang diterima langsung oleh Bapak Prof. Amzul Rifin selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui fungsi dan peranannya sebagai jembatan antar kedua negara dan mengunjungi Tokyo Tower yang menjadi landmark kota Tokyo.