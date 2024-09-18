Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa UGM Temukan Potensi Obat Herbal Baru untuk Kanker Serviks dari Biji Salak dan Kulit Jeruk

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |14:27 WIB
Mahasiswa UGM Temukan Potensi Obat Herbal Baru untuk Kanker Serviks dari Biji Salak dan Kulit Jeruk
Mahasiswa UGM temukan potensi obat herbal untuk kanker serviks dari kulit jeruk dan biji salak (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Lima mahasiswa UGM temukan potensi obat herbal dari Biji Salak dan Kulit Jeruk. Temuan ini dihasilkan dari penelitian yang dilakukan lima mahasiswa UGM yang tergabung dalam tim Cisaheal.

Penelitian dilakukan oleh Aditya Latiful Azis (Biologi 2022), Asy Syifa Paras Ceria (Biologi 2022), Shabrina Farras Tsany (Kedokteran 2021), Rahmalia Diani Saffana (Kedokteran 2021), dan Faqih Fikri Nuryanto (Farmasi 2023), dengan bimbingan Dosen.

Penelitian ini menggunakan kombinasi ekstrak biji salak pondoh (Salacca zalacca) dan kulit jeruk pamelo (Citrus maxima) dan didanai oleh Kemendikbudristek RI melalui Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Riset Eksakta (PKM-RE).

Aditya menjelaskan bahwa pilihan biji salak pondoh dan kulit jeruk pamelo sebagai bahan untuk melawan kanker serviks didasarkan pada alasan ilmiah. Biji salak pondoh mengandung senyawa polifenol, alkaloid, dan terpenoid yang dapat berfungsi sebagai antioksidan. Di sisi lain, kulit jeruk pamelo mengandung flavonoid dan likopen, yang memiliki potensi sebagai agen sitotoksik terhadap sel kanker.

“Penggunaan obat herbal sebagai pilihan terapi dianggap memiliki efek samping yang lebih rendah dibandingkan dengan obat-obatan modern,” kata Aditya dilansir dari laman UGM, Rabu (18/9/2024).

Dia juga menambahkan bahwa kombinasi biji salak pondoh dan kulit jeruk pamelo memiliki potensi sebagai alternatif pengobatan untuk kanker serviks dengan efek samping yang rendah. Kedua bahan ini mengandung metabolit sekunder yang berpotensi efektif dalam terapi anti kanker serviks. Selain itu, tren produksi dan konsumsi salak serta jeruk pamelo di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/65/3191473/ugm-rObg_large.jpg
Kisah Nurul Indarti saat S1 Cuma Punya IPK 2,97 Kini Resmi Jadi Guru Besar UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/65/3189486/ai-lPpm_large.jpg
Mengenal AI Bernama LISA , Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/65/3183694/mahasiswa-sxqB_large.jpg
Mahasiswa UGM Ciptakan Kemasan Ramah Lingkungan, Bahannya dari Jamur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/65/3144301/ugm-Plu1_large.jpg
Mahasiswa Jadi Tersangka, UGM Bentuk Tim Komite Etik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/65/3143857/wisudawan_termuda-XWUT_large.jpg
Wisudawan Termuda UGM Raih Gelar S1 Farmasi di Usia 19 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/65/3129034/ugm-IncA_large.jpg
UGM Pecat Guru Besar yang Cabuli 13 Mahasiswi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement