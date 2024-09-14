Iluni FEUI Ajak Masyarakat Berikan Bantuan untuk Pendidikan

JAKARTA - Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (Iluni FEUI) angkatan 1989 menggelar bakti sosial di sejumlah daerah dalam rangka reuni ke-35 tahun. Kegiatan ini wujud komitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Air.

Ketua Iluni FEUI angkatan 1989 Roosmayani Effendi mengatakan, bakti sosial dilakukan dengan memberikan bantuan dana dan sarana penunjang kegiatan belajar dan mengajar bagi lembaga pendidikan yang membutuhkan.

BACA JUGA: Mahasiswa UI Siapkan Program Ini di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2024

"Bakti sosial ini kami awali dengan mengunjungi langsung SMP Terbuka Diponegoro 2 di Jombang, Ciputat pada hari ini. Kami menyerahkan bantuan senilai lebih dari Rp50 juta untuk mendukung kelancaran kegiatan pendidikan bagi anak-anak dhuafa di sekolah ini," ujar Roosmayani, Sabtu (14/9/2024).

Untuk diketahui, SMP Terbuka Diponegoro 2 adalah sekolah gratis khusus buat anak-anak dhuafa yang tinggal di sekitar Kelurahan Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan. Saat ini, terdapat 63 siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah ini. Adapun biaya untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajarnya mayoritas berasal dari sumbangan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Iluni FEUI angkatan 1989 Hery Syafril menambahkan, selain di SMP Terbuka Diponegoro 2, bakti sosial ini juga akan dilaksanakan di daerah Danau Toba, Sumatera Utara dalam waktu dekat.