Literasi Digital di Dunia Pendidikan Semakin Krusial untuk Mendorong Inovasi

JAKARTA - Digitalisasi pendidikan Indonesia mesti terus didukung. Pasalnya, masih banyak sekali sekolah-sekolah yang terkendala layanan digital dalam mendukung proses belajar.

Oleh karena itu, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) menyiapkan program untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan literasi digital di sektor pendidikan dan mendistribusikan akses internet gratis hingga 3.000.000 MB kepada institusi pendidikan yang membutuhkan. Bertempat di SMKN 1 Cimahi, peluncuran ditandai dengan penyaluran donasi kuota kepada 28 sekolah, yang dipimpin oleh Chief Corporate Affairs XL Axiata, Marwan O Baasir, bersama dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jawa Barat Ai Nurhasan, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Heni, dan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cimahi, Agus Priyatmono Nugroho.

”Literasi digital di dunia pendidikan semakin krusial dalam mendorong inovasi dan perkembangan. Namun, kenyataannya masih banyak sekolah yang mengalami kendala dalam mengakses layanan digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Padahal, akses terhadap teknologi digital merupakan kunci penting untuk membuka peluang baru bagi para siswa dan guru mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik," ujar Marwan O Baasir, Sabtu (14/9/2024).

Selain kuota, XL Axiata juga memberikan router internet, serta memberikan pelatihan literasi digital kepada para guru dan siswa. Pelatihan ini meliputi pentingnya literasi digital, strategi membuat solusi IoT, serta teknik monetisasi konten digital. Dukungan ini diharapkan dapat mengatasi kendala yang dihadapi institusi pendidikan terkait anggaran terbatas dan kurangnya fasilitas pendukung digital.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Barat, Ai Nurhasan, menyambut baik inisiatif dari XL Axiata melalui Gerakan Donasi Kuota ini. Program ini sangat sejalan dengan upaya dalam memajukan pendidikan digital di Jawa Barat, khususnya di wilayah Jawa Barat.

"Dukungan akses internet yang disediakan akan sangat bermanfaat bagi para siswa dan guru dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran. Kami berharap kerja sama seperti ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif yang lebih luas lagi," ujarnya.

Menjelang usianya yang ke-28 tahun, XL Axiata terus memperkuat komitmennya dalam mendukung kemajuan pendidikan digital di Indonesia, khususnya di panti asuhan, sekolah disabilitas, dan pesantren.