JAKARTA – Link tryout CPNS 2024 gratis untuk latihan SKD untuk para pelamar. Persiapan SKD CPNS 2024 melalui tryout sangat penting. Ada beberapa link tryout CPNS 2024 gratis yang dapat digunakan sebagai bahan latihan sebelum menghadapi ujian SKD.

Berikut adalah beberapa website yang menyediakan tryout gratis untuk membantu pelamar yang telah dirangkum Okezone dari berbagai sumber:

1. Flexiquiz.com

Situs ini menyediakan berbagai soal tryout untuk persiapan ujian CPNS. Pelamar dapat mengakses latihan soal SKD dengan mudah melalui https://www.flexiquiz.com/

2. Tryout.id

Di website ini, pelamar dapat mencoba berbagai soal latihan untuk menghadapi SKD CPNS 2024. Untuk memulai latihan, pelamar dapat mengunjungi https://tryout.id/

3. Simulasicat.bkn.go.id

Website resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyediakan simulasi tes CPNS berbasis Computer Assisted Test (CAT). Pelamar bisa mengakses tryout ini di https://cat.bkn.go.id/simulasi/

Pelaksanaan SKD CPNS 2024 sendiri dijadwalkan mulai 16 Oktober hingga 14 November 2024, sementara hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 14 hingga 19 September 2024. Bagi yang sudah lolos seleksi administrasi, latihan melalui tryout gratis ini akan sangat membantu.