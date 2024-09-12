Adu Latar Belakang Pendidikan Tina Toon dengan Krisdayanti yang Berbeda Jauh

Adu latar belakang pendidikan Tina Toon dan Krisdayanti yang berbeda jauh(Foto: Instagram)

JAKARTA - Adu latar belakang pendidikan Tina Toon dengan Krisdayanti yang berbeda jauh menarik dikulik.

Keduanya merupakan penyanyi terkenal di Indonesia. Serta, sama-sama menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Beberapa penasaran mengenai pendidikannya.

Berikut adu latar belakang pendidikan Tina Toon dengan Krisdayanti:

- Tina Toon

Sebelumnya Tina Toon telah menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Sistem Informasi di Universitas Bina Nusantara pada 2015. Ia juga melanjutkan studi pendidikan S-2 program Magister Hukum di Universitas Tarumanegara pada tahun 2017, lalu.

Pada gelar kedua ia diraihnya saat ia masih berusia 23 tahun.Kini artinya Tina Toon memiliki 2 gelar Sarjana dan 1 gelar S2 atau Master. Saat ini, Tina Toon menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari partai PDI Perjuangan untuk periode 2019 - 2024. Gelar tersebut dinilai akan semakin membantu untuk menjalani tugas politik sebagai wakil rakyat. Pada keberhasilan Tina Toon, ia mendapatkan banjir pujian selama dari masyarakat Indonesia.