Contoh Surat Lamaran Kemenag CPNS 2024 Lengkap dengan Link Downloadnya

JAKARTA – Contoh surat lamaran Kementerian Agama (Kemenag) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 dengan link downloadnya sedang ramai dicari terutama bagi para pelamar. Salah satu dokumen yang wajib diunggah oleh calon pelamar adalah surat pernyataan yang disediakan dalam format PDF dan Word.

Kemenag telah merilis format surat pernyataan resmi yang harus digunakan oleh pelamar. Surat ini bisa diunduh dan dilampirkan sebagai bagian dari syarat administrasi di portal resmi sscasn.bkn.go.id.

Contoh Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: [Nama Lengkap]

Tempat, Tanggal Lahir: [Tempat, Tanggal Lahir]

Jenis Kelamin: [Jenis Kelamin]

Agama: [Agama]

Pendidikan Terakhir: [Pendidikan Terakhir]

Alamat: [Alamat Lengkap]

Nomor Telepon/HP: [Nomor Telepon]

Email: [Email]