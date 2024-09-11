Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Contoh Surat Lamaran Kemenag CPNS 2024 Lengkap dengan Link Downloadnya

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |13:49 WIB
Contoh Surat Lamaran Kemenag CPNS 2024 Lengkap dengan Link Downloadnya
Surat Lamaran CPNS Kemenag (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Contoh surat lamaran Kementerian Agama (Kemenag) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 dengan link downloadnya sedang ramai dicari terutama bagi para pelamar. Salah satu dokumen yang wajib diunggah oleh calon pelamar adalah surat pernyataan yang disediakan dalam format PDF dan Word.

Kemenag telah merilis format surat pernyataan resmi yang harus digunakan oleh pelamar. Surat ini bisa diunduh dan dilampirkan sebagai bagian dari syarat administrasi di portal resmi sscasn.bkn.go.id.

Contoh Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: [Nama Lengkap]

Tempat, Tanggal Lahir: [Tempat, Tanggal Lahir]

Jenis Kelamin: [Jenis Kelamin]

Agama: [Agama]

Pendidikan Terakhir: [Pendidikan Terakhir]

Alamat: [Alamat Lengkap]

Nomor Telepon/HP: [Nomor Telepon]

Email: [Email]

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/65/3185314/cpns-FuSa_large.jpg
Daftar Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari untuk Jadi CPNS di Kemenhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/65/3185280/cpns-2PS0_large.jpg
10 Contoh Soal Profiling ASN dan Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184864/cpns-dOUy_large.jpg
Daftar Jurusan yang Paling Dibutuhkan di CPNS Kemenkeu 2026, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182340/cpns-rgEB_large.jpg
10 Kementerian Ini Butuh CPNS Lulusan SMA/SMK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/65/3180751/pns-uyTU_large.jpg
Daftar 7 Jurusan Kuliah yang Berpeluang Besar dan Cepat Tembus PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/65/3162245/cpns-4Mzn_large.jpg
Ini Daftar Resmi Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement