Kapan Pengumuman Lolos Administrasi CPNS 2024? Ini Jadwal Lengkapnya

JAKARTA - Kapan pengumuman lolos administrasi CPNS 2024? Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2024 kini telah memasuki tahap penting.

Berdasarkan penyesuaian jadwal terbaru yang diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Plt. Kepala BKN Nomor 5900/B-KS.04.01/SD/K/202 tanggal 5 September 2024, terdapat beberapa perubahan pada jadwal seleksi CPNS.

Berikut adalah jadwal terbaru seleksi administrasi CPNS 2024:

1. Pengumuman Seleksi:

Jadwal pengumuman seleksi yang sebelumnya berlangsung dari 19 Agustus hingga 2 September 2024 diperpanjang hingga 10 September 2024.

2. Pendaftaran Seleksi:

Pendaftaran seleksi yang semula berakhir pada 6 September 2024 diperpanjang hingga 10 September 2024.