HOME EDUKASI SEKOLAH

Berapa Jumlah Bantuan PIP Bulan September untuk Anak SD?

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |12:52 WIB
Berapa Jumlah Bantuan PIP Bulan September untuk Anak SD?
Berapa Jumlah Bantuan PIP Bulan September untuk Anak SD? (Foto: Okezone.com/PUPR)
JAKARTA- Berapa jumlah bantuan PIP bulan September untuk anak SD? Program Indonesia Pintar (PIP) kembali memberikan bantuan dana pendidikan kepada siswa Sekolah Dasar (SD) pada bulan September 2024.

Bantuan ini diberikan sebesar Rp450.000 per tahun bagi siswa yang memenuhi kriteria sebagai penerima. Namun, bagi siswa baru dan mereka yang berada di kelas akhir, jumlah bantuan yang disalurkan adalah Rp225.000.

PIP dirancang oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera agar tetap dapat melanjutkan sekolah tanpa harus terbebani oleh biaya pendidikan. Bantuan ini akan disalurkan melalui rekening Simpanan Pelajar (SimPel), yang dibuka di bank-bank penyalur yang telah bekerja sama dengan pemerintah.

Program ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga membuka akses lebih luas bagi para siswa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti pembelian buku, seragam, alat tulis, serta perlengkapan sekolah lainnya. Dana tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka, sekaligus mengurangi angka putus sekolah.

Alur Pencairan Dana

Dana bantuan PIP akan disalurkan secara langsung ke rekening masing-masing siswa melalui program SimPel. Rekening ini dibuka oleh pihak sekolah bekerja sama dengan bank penyalur yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Setelah dana diterima, siswa atau orang tua dapat menarik dana tersebut sesuai kebutuhan pendidikan anak. Proses pencairan dana ini diharapkan berlangsung cepat dan tanpa hambatan, sehingga siswa dapat segera memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar.

Target dan Prioritas Penerima Bantuan

Program PIP menargetkan anak-anak dari keluarga yang masuk dalam kategori kurang mampu atau terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan juga difokuskan pada anak-anak yang telah terdaftar di sekolah dan berstatus aktif sebagai peserta didik. Selain itu, PIP memberikan perhatian khusus kepada siswa baru dan siswa kelas akhir, dengan memberikan bantuan yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan mereka.

Halaman:
1 2
