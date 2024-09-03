Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Daftar KIP dan PIP yang Cair di September 2024 Lengkap dari Jenjang SD hingga SMA

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |07:56 WIB
Daftar KIP dan PIP yang Cair di September 2024 Lengkap dari Jenjang SD hingga SMA
Ilustrasi hdaftar kip dan pip yang cair di September ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar KIP dan PIP yang cair di September 2024 lengkap dari jenjang SD hingga SMA. Adpaun bantuan dana untuk pendidikan ini sangat ditunggu oleh para pelajar.

Beberapa daftar KIP dan PIP yang cair di September 2024 lengkap dari jenjang SD hingga SMA perlu diperhatikan oleh orangtua. Tentunya untuk memudahkan pelajar bersekolah.

Sebab, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah inisiatif pemerintah untuk mendukung siswa berprestasi yang terkendala ekonomi, khususnya lulusan SMA atau sederajat, dengan menyediakan bantuan keuangan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Sedangkan, Program Indonesia Pintar (PIP) tersedia untuk jenjang pendidikan mulai sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah kejuruan (SMK)/SMA.

Berikut ini daftar KIP dan PIP yang cair di September 2024 lengkap dari jenjang SD hingga SMA:

1. Daftar KIP dan PIP yang cair

-Siswa SD/SDLB/Program Paket A

Kelas VI Semester Genap: Rp 225.000

Semester Genap untuk Kelas I, II, III, IV, dan V adalah Rp 450.000

-Siswa SMP/SMPLB/Program Paket B

Kelas IX Semester Genap: Rp 375.000

Semester Genap untuk Kelas VII dan VIII: Rp 750.000

-Siswa SMA/SMK/SMALB/Program Paket C

Kelas XII Semester Genap: Rp 900.000

Semester Genap untuk Kelas X dan XI: Rp 1.800.000

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188541//blt-F8kJ_large.png
BLT Kesra Rp900.000 Sudah Cair ke 26,2 Juta Penerima, yang Belum Jangan Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951//menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784//blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188244//bsu_di_desember-7avA_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Lanjut di 2026? Ini Respons Menko Airlangga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102//bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187923//blt-mdEu_large.jpg
Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement