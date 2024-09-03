Daftar KIP dan PIP yang Cair di September 2024 Lengkap dari Jenjang SD hingga SMA

Ilustrasi hdaftar kip dan pip yang cair di September ( Foto: Okezone)

JAKARTA - Daftar KIP dan PIP yang cair di September 2024 lengkap dari jenjang SD hingga SMA. Adpaun bantuan dana untuk pendidikan ini sangat ditunggu oleh para pelajar.

Beberapa daftar KIP dan PIP yang cair di September 2024 lengkap dari jenjang SD hingga SMA perlu diperhatikan oleh orangtua. Tentunya untuk memudahkan pelajar bersekolah.

Sebab, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah inisiatif pemerintah untuk mendukung siswa berprestasi yang terkendala ekonomi, khususnya lulusan SMA atau sederajat, dengan menyediakan bantuan keuangan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Sedangkan, Program Indonesia Pintar (PIP) tersedia untuk jenjang pendidikan mulai sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah kejuruan (SMK)/SMA.

Berikut ini daftar KIP dan PIP yang cair di September 2024 lengkap dari jenjang SD hingga SMA:

1. Daftar KIP dan PIP yang cair

-Siswa SD/SDLB/Program Paket A

Kelas VI Semester Genap: Rp 225.000

Semester Genap untuk Kelas I, II, III, IV, dan V adalah Rp 450.000

-Siswa SMP/SMPLB/Program Paket B

Kelas IX Semester Genap: Rp 375.000

Semester Genap untuk Kelas VII dan VIII: Rp 750.000

-Siswa SMA/SMK/SMALB/Program Paket C

Kelas XII Semester Genap: Rp 900.000

Semester Genap untuk Kelas X dan XI: Rp 1.800.000