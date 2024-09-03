Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Cara Cek Nomor Ijazah S1 Online untuk Daftar CPNS 2024

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |21:05 WIB
Ini Cara Cek Nomor Ijazah S1 Online untuk Daftar CPNS 2024
Cara cek nomor Ijazah S1 online untuk daftar CPNS 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ini cara cek nomor ijazah S1 online untuk daftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Saat mengisi aplikasi pendaftaran CPNS 2024, pelamar akan diminta untuk mengisi nomor ijazah, tanggal lulus, dan tanggal ijazah. Ketiganya diperlukan untuk memverifikasi pendidikan terakhir pelamar.

Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh institusi pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, untuk menandakan bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Dalam ijazah, terdapat informasi penting seperti tanggal lulus, nomor ijazah, dan tanggal penerbitan ijazah, yang semuanya diperlukan dalam proses pendaftaran CPNS 2024. pelamar akan diminta untuk memasukkan informasi ini pada laman Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

Cara Cek Nomor Ijazah Online Untuk Daftar CPNS 2024

Untuk memastikan keabsahan nomor ijazah, tanggal lulus, dan tanggal penerbitan ijazah, Anda dapat melakukan pengecekan secara online. Anda bisa memverifikasi informasi tersebut melalui SIVIL Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Gunakan link berikut untuk pengecekan online: [https://ijazah.kemdikbud.go.id/](https://ijazah.kemdikbud.go.id/). Laman ini khusus disediakan untuk verifikasi nomor ijazah mahasiswa dan terhubung dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Berikut adalah langkah-langkah untuk cek nomor ijazah S1 online:

1. Akses laman SIVIL di [ijazah.kemdikbud.go.id](https://ijazah.kemdikbud.go.id/).

2. Isi formulir verifikasi dengan data yang diperlukan, seperti nama perguruan tinggi, program studi, nomor ijazah, dan kode pengaman.

3. Tekan tombol 'Verifikasi'.

4. Hasil verifikasi akan muncul di layar.

Letak Nomor Ijazah, Tanggal Ijazah, dan Tanggal Lulus Pendidikan S1 dan SMA

