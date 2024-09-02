Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Dokter Aulia Risma Disebut Dipalak Puluhan Juta, Guru Besar FK Undip Ungkap Fakta Mengejutkan

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |19:54 WIB
Guru Besar Fakultas Kedokteran Undip tanggapi kasus Aulia Risma Lestari (Foto: MPI)
Guru Besar Fakultas Kedokteran Undip tanggapi kasus Aulia Risma Lestari (Foto: MPI)
A
A
A

SEMARANG – Dokter Aulia Risma Lestari disebut dipalak puluhan juta oleh senior. Menanggapi hal ini, Guru Besar Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) Zainal Muttaqin semasa di PPDS Aulia memang ditugasi sebagai pengelola iuran dari teman-teman seangkatan. Uangnya digunakan untuk makan mahasiswa PPDS Anestesi.

“Si Risma kebetulan pengelola, penanggung jawab angkatan, mengumpulkan uang sebesar Rp30juta per bulan dari teman-temannya (seangkatan) bukan untuk seniornya, tetapi untuk uang makan mereka sendiri,” kata Zainal yang merupakan ahli bedah syaraf terkemuka di Indonesia usai mengikuti Apel Pagi dan Kegiatan Simpatik Bersama Membangun Pendidikan yang Bermartabat di FK Undip, Kampus Tembalang, Kota Semarang, Senin (2/9/2024).

Dia menjelaskan, uang puluhan juta rupiah itu merupakan iuran mahasiswa semester pertama. Mereka iuran Rp3juta per bulan selama 1 semester. Dia menyebut penerimaan PPDS FK Undip dilakukan tiap semester, bukan setiap tahun.

“Jadi mereka yang semester 1 iuran, ada 10 sampai 12 orang. Tiap bulan Rp3juta, untuk biaya makan 84 orang, itu hanya dilakukan selama 1 semester atau 6 bulan. Satu angkatan (yang iuran) bukan per orang,” lanjut dokter yang tahun lalu sempat diberhentikan dari RSUP dr Kariadi diduga karena tulisan kritisnya di media itu.

Teknis pengumpulan seperti itu untuk membeli kebutuhan makan, sebutnya, dokter residen memiliki jadwal yang sangat padat. Tidak semuanya bisa istirahat di waktu yang bersamaan.

“Uang mereka kelola sendiri kok, bukan dikelola senior atau departemennya. Itu kesepakatan tiap bagian akan berbeda, karena siklus kerja tiap departemen tidak sama. Nanti kalau mereka sudah tahun kedua, tidak lagi, giliran tahun pertama. Mereka mendapatkan uang yang mereka tabung itu,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
