Ini Cara Buat SKCK Secara Online dan Offline di Polsek atau Polres Untuk Daftar CPNS 2024

JAKARTA - Ini cara buat SKCK secara online dan offline di Polsek atau Polres untuk daftar CPNS 2024.

Bagi Anda yang ingin mendaftar CPNS 2024, salah satu dokumen yang diperlukan adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Berikut Okezone telah merangkum dari berbagai sumber panduan cara membuat SKCK baik secara online maupun offline di Polsek atau Polres.

Cara Membuat SKCK Secara Online yang dirangkum Okezone, Sabtu (31/8/2024):

1. Unduh Aplikasi SUPERAPPS PRESISI POLRI

Download aplikasi "SUPERAPPS PRESISI POLRI" dari Google Play Store atau App Store.

2. Registrasi SKCK Online

Lakukan registrasi SKCK online dengan membuat akun baru atau masuk ke akun yang sudah ada. Pilih menu "SKCK" dan klik opsi "Ajukan SKCK".