Ini Cara Melihat Banyaknya Jumlah Pendaftar CPNS 2024 Secara Online

Ini Cara Melihat Banyaknya Jumlah Pendaftar CPNS 2024 Secara Online. (Foto: Okezone.com/Antara)

JAKARTA - Ini cara melihat banyaknya jumlah pendaftar CPNS 2024 secara online. Pendaftaran CPNS 2024 sudah dibuka sejak 20 Agustus 2024.

Masyarakat Indonesia sangat menunggu momentum pendaftaran CPNS ini yang hanya dibuka pemerintah hanya setahun sekali.

Banyak sekali orang yang sangat penasaran mengenai seberapa banyak pelamar yang telah mendaftar untuk formasi yang mereka minati.

Ini cara melihat banyaknya jumlah pendaftar CPNS 2024 secara online.

Mengakses Media Sosial BKN

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sangat rutin mengupdate jumlah pelamar CPNS pada tahun 2024 ini, melalui sosial medianya, seseorang bisa melihat jumlah pendaftar CPNS 2024. Dilansir dari instagram @bkngoidofficial jumlah pelamar CPNS 2024 727.465 pelamar, Rabu (28/8/2024).