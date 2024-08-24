Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Sambut Maba, Rektor UI: Kalian Calon Pemimpin di Masa Depan

Muhammad Rizky , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |19:21 WIB
Sambut Maba, Rektor UI: Kalian Calon Pemimpin di Masa Depan
UI gelar wisuda dan penyambutan mahasiswa baru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAUniversitas Indonesia (UI) menggelar acara wisuda dan penyambutan mahasiswa baru di Balairung UI, Kampus UI Depok. Acara kali ini diperuntukkan bagi lulusan dan mahasiswa baru dari berbagai fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Keperawatan, Sekolah Ilmu Lingkungan, dan Sekolah Kajian Stratejik dan Global.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro menyampaikan rasa bangga dan penghargaan kepada para wisudawan atas dedikasi dan kerja keras mereka selama menempuh pendidikan di UI.

"Hari ini adalah bukti dari usaha dan kerja keras kalian semua. Tetaplah berprestasi dan terus berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa," ucap Ari, Sabtu (24/8/2024).

Lalu acara dilanjutkan dengan penyambutan mahasiswa baru. Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro menyatakan bahwa ini adalah momen penting bagi para mahasiswa untuk memulai perjalanan baru dalam kehidupan akademik mereka.

“Dengan ini secara resmi saya menyambut mahasiswa baru sebagai anggota baru civitas akademika Universitas Indonesia,” ujarnya.

"Kalian adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Jangan pernah berhenti belajar dan teruslah berusaha," tambahnya.

Halaman:
1 2
