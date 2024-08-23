Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pelanggaran Berat, 3 Mahasiswa PPDS FK Undip Dikeluarkan

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |17:56 WIB
Pelanggaran Berat, 3 Mahasiswa PPDS FK Undip Dikeluarkan
3 Mahasiswa PPDS FK Undip Dikeluarkan (Foto: MPI)
A
A
A

SEMARANG – Universitas Diponegoro (Undip) telah mengeluarkan tiga mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran karena melakukan pelanggaran berat. Satu di antaranya bahkan diproses pidana.

“Tahun 2023 ada dua mahasiswa (PPDS dikeluarkan), tahun 2021 ada satu mahasiswa. Ini yang satu orang (tahun 2021) sampai pengadilan, dipidana, sanksi internal kami keluarkan,” ungkap Kantor Hukum Undip Yunanto di Kampus FK Undip Tembalang, Kota Semarang, Jumat (23/8/2024).

Dia tak menyebut pelanggaran apa yang dilakukan para mahasiswa PPDS FK Undip itu hingga sampai dikeluarkan. Dia hanya menyebutkan itu adalah pelanggaran berat.

Saat ini, sebutnya, selain 3 orang tersebut, pihak FK Undip juga tengah memproses pelanggaran-pelanggaran lain yang lebih ringan. Jumlahnya tidak disebutkan, termasuk pula secara spesifik pelanggaran yang dilakukan. Namun demikian, kasus perundungan.

Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko tak menampik masih ada kasus perundungan di kalangan PPDS.

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
