Pelanggaran Berat, 3 Mahasiswa PPDS FK Undip Dikeluarkan

SEMARANG – Universitas Diponegoro (Undip) telah mengeluarkan tiga mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran karena melakukan pelanggaran berat. Satu di antaranya bahkan diproses pidana.

“Tahun 2023 ada dua mahasiswa (PPDS dikeluarkan), tahun 2021 ada satu mahasiswa. Ini yang satu orang (tahun 2021) sampai pengadilan, dipidana, sanksi internal kami keluarkan,” ungkap Kantor Hukum Undip Yunanto di Kampus FK Undip Tembalang, Kota Semarang, Jumat (23/8/2024).

Dia tak menyebut pelanggaran apa yang dilakukan para mahasiswa PPDS FK Undip itu hingga sampai dikeluarkan. Dia hanya menyebutkan itu adalah pelanggaran berat.

Saat ini, sebutnya, selain 3 orang tersebut, pihak FK Undip juga tengah memproses pelanggaran-pelanggaran lain yang lebih ringan. Jumlahnya tidak disebutkan, termasuk pula secara spesifik pelanggaran yang dilakukan. Namun demikian, kasus perundungan.

Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko tak menampik masih ada kasus perundungan di kalangan PPDS.